Xiaomi, geçen hafta Hong Kong’daki lansmandan sonra verdiği sözü tutarak Xiaomi 13 Ultra’yı Avrupa’nın birçok ülkesinde piyasaya sürdü. Telefon, yalnızca 12GB + 512GB sürümüyle mevcut olacak. Leica imzalı lenslere sahip olan Xiaomi 13 Ultra, Siyah ve Zeytin Yeşili renk seçenekleriyle 1500 Euro’dan fiyatlandırılıyor. Şimdilik bu model Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya’da, 12 Haziran’dan itibaren sipariş edilebilir ve 21 Haziran’dan itibaren kullanıma sunulacak.

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Telefonu sipariş edenler, 200 Euro takas bonusu, 6 ay boyunca ücretsiz 100 GB Google One bulut depolama hizmeti, 3 ay boyunca ücretsiz YouTube Premium ve havaalanında özel bekleme salonu (Airport Exclusive Lounge) gibi avantajlardan yararlanacak. Bazı ülkelerde, Xiaomi 13 Ultra’yı satın aldığınızda Xiaomi ekosistem ürünlerini daha düşük bir fiyatla alma imkanı da bulunmuyor. Türkiye pazarını şimdilik pas geçen bu modelin ülkemizde iPhone 14 Pro Max fiyatından fiyatlandırılması bekleniyor.

6,73 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı, 1440p çözünürlük ve 2.600 nit tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 8 Serisi işlemci, 16GB RAM ve geniş depolama seçenekleriyle birlikte sorunsuz performans sunuyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği ise 1 inç 50MP Sony IMX989 birincil kamera sensörlü Leica Vario-Summicron lens ile donatılmış benzersiz bir kamera kurulumuna sahip olması. Ayrıca, ultra geniş sensör ve telefoto lenslerle desteklenen diğer kamera özellikleri de bulunuyor. Selfieler için ise 32MP ön kamera kullanılıyor.

xiaomi 13 ultraXiaomi 13 Ultra, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan MIUI 14 kaplamasıyla birlikte geliyor. 5.000mAh pil kapasitesiyle donatılan cihaz, hızlı kablosuz şarj ve kablolu hızlı şarj gibi çeşitli şarj seçenekleri sunuyor.