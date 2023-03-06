Xiaomi, Xiaomi 13 serisini Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresinde küresel pazar için tanıtmıştı. HWP ekibi olarak biz de oradaydık. Cihazlar oldukça ilgi çekti. Geçmişte Xiaomi küresel pazarda tanıttığı cihazları ülkemize 1 – 1.5 aylık bir rötarla getiriyordu. Xiaomi 13 serisinde ise durum değişti. Aradan henüz 12 gün geçmişti ki cihazların Türkiye pazarında satışa çıkacağı tarih açıklandı. Xiaomi 13 serisinde üç akıllı telefon bulunuyor:
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 serisi ülkemizde 10 Mart tarihinde satışa çıkacak. Cihazlar için ayrı bir Türkiye lansmanı yapılmayacak. Bu bilgi Xiaomi’nin resmi forumu olan Xiaomi Community’den geliyor. Xiaomi Community kullanıcıların birbirleriyle bilgi alışverişi yaptıkları bir forum sayfası. Bunun yanı sıra Xiaomi’nin resmi duyuruları da bu kanal üzerinden de yapılıyor.
İçindekiler
Xiaomi 13 Lite Teknik Özellikler
- 6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran
- Çekirdekli Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
- 128GB / 256GB depolama alanı
- 8GB RAM
- 50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX766), 20 Megapiksel ultra geniş (Sony IMX376K) ve 2 Megapiksel makro kamera
- 32 Megapiksel+32 Megapiksel ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)
- Toz ve su geçirmez (IP68)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC
- 67W kablolu hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya
Xiaomi 13 Teknik Özellikler
- 6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran
- Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform
- Adreno 740 GPU Sekiz
- 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı
- 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM
- 1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera
- f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)
- Toz ve su geçirmez (IP68)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC
- 67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil
Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikler
- 6.73 inç büyüklüğünde 1440×3200 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli OLED ekran
- Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform
- Adreno 740 GPU
- 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı
- 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM
- 1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3.2X telefoto kamera
- f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm / 8.1mm ; Ağırlık: 189g / 185g
- Toz ve su geçirmez (IP68)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC
- 120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj ile 4820mAh (Tipik) pil