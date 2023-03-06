Xiaomi, Xiaomi 13 serisini Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresinde küresel pazar için tanıtmıştı. HWP ekibi olarak biz de oradaydık. Cihazlar oldukça ilgi çekti. Geçmişte Xiaomi küresel pazarda tanıttığı cihazları ülkemize 1 – 1.5 aylık bir rötarla getiriyordu. Xiaomi 13 serisinde ise durum değişti. Aradan henüz 12 gün geçmişti ki cihazların Türkiye pazarında satışa çıkacağı tarih açıklandı. Xiaomi 13 serisinde üç akıllı telefon bulunuyor:

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 serisi ülkemizde 10 Mart tarihinde satışa çıkacak. Cihazlar için ayrı bir Türkiye lansmanı yapılmayacak. Bu bilgi Xiaomi’nin resmi forumu olan Xiaomi Community’den geliyor. Xiaomi Community kullanıcıların birbirleriyle bilgi alışverişi yaptıkları bir forum sayfası. Bunun yanı sıra Xiaomi’nin resmi duyuruları da bu kanal üzerinden de yapılıyor.

Xiaomi 13 Lite Teknik Özellikler

6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti

128GB / 256GB depolama alanı

8GB RAM

50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX766), 20 Megapiksel ultra geniş (Sony IMX376K) ve 2 Megapiksel makro kamera

32 Megapiksel+32 Megapiksel ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya

Xiaomi 13 Teknik Özellikler Xiaomi 13 Teknik Özellikler

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil

Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikler Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikler

6.73 inç büyüklüğünde 1440×3200 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli OLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm / 8.1mm ; Ağırlık: 189g / 185g

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj ile 4820mAh (Tipik) pil