OPPO, şirketin 14 Aralık – 15 Aralık tarihleri ​​arasında, markanın amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtılacağı OPPO Inno Day adlı yıllık teknoloji konferansına ev sahipliği yapacağını doğruladı. OPPO Find N2 akıllı telefon, OPPO Inno Günü sırasında 15 Aralık’ta Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürülecek. Seride birden fazla cihaz olacak gibi görünüyor: Find N2 ve Find N2 Flip.

Find N2 akıllı telefon, önceki nesline benzer geleneksel bir kitap tarzı katlanabilir tasarımla gelecek. Ancak şirket ilk kez OPPO Find N2 Flip ile birlikte Samsung Galaxy Z Flip şeklinde katlanır bir akıllı telefona sahip olacak.

OPPO Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ürün Sorumlusu Pete Lau, Find N2’nin katlanabilir ekranların ağırlığında büyük bir atılım sağlamak ve cihazın ekranını, videosunu ve performansını yükseltmek için yenilikçi malzemeler kullandığını ve temel yapısal bileşenleri yeniden yapılandırdığını söyledi.

Raporlara inanılacaksa OPPO Find N2 Flip, daha iyi pil ömrü, daha iyi sinyaller dahil olmak üzere büyük ölçüde geliştirilmiş bir temel deneyimle gelecek. Zengin bir etkileşimli deneyim sunmak için, cihazın dış tarafında sektörün en büyük dikey olarak katlanan ekranına sahip olacağı lanse ediliyor.

Sızıntılara göre Find N2, 120 hz ekran yenileme hızına sahip 7.1 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. 12 GB RAM ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından desteklenecek. 50 MP birincil sensör, 48 MP ikincil kamera ve 32 MP Sony IMX709 telefoto lens içerecek üçlü kamera kurulumu olacak. Yazılıma gelince, cihaz Android 13 tabanlı ColorOS çalıştıracak.

Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan OPPO Find N, piyasaya sürüldüğü sadece bir ay içinde bir milyondan fazla ön sipariş görmüştü. Bu, telefonun bu yılın ilk yarısında en çok satan ikinci katlanabilir akıllı telefon olmasına yardımcı oldu ve şirket tarihindeki en yüksek ürün memnuniyetini elde etti.