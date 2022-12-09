Asus, Kasım ayında resmi Android 13 güncelleme zaman çizelgesini açıkladı ve bunu alması planlanan ilk cihaz, yeni yazılımı Aralık ayında alması beklenen Zenfone 9 oldu. Reddit’te bir grup ülkeden Zenfone 9 sahiplerinden gelen çok sayıda raporla bugün bu gerçekleşti.

Diğer şirketlerden farklı olarak Asus, piyasaya çıkışlarını ülke veya bölgeye göre değil seri numarasına göre düzenliyor, bu nedenle temelde tamamen şansa bağlı. Bununla birlikte, manuel olarak kontrol etmek yardımcı olabilir. Herhangi bir bildirim gelmeden manuel olarak kontrol ettikten sonra güncellemeyi alan kullanıcılar oldu.

Yeni yapı “”WW_33.0804.2060.65” olarak etiketlenmiş ve 5 Aralık 2022 güvenlik düzeltme eki düzeyini içeriyor. Asus’un ZenUI’si, stok Android’e çok yakın kaldı, ancak burada ve orada kendine ait bazı kullanışlı eklemeler sunuyor. Yine de çok özel bir şey yok ve kullanıcı arayüzünün genel hissi, bir Pixel’de alacağınız şeye oldukça benziyor.

Değişiklik günlüğü çok uzun, bu yüzden sizi burada sıkmayacağız. Bununla birlikte, güncellemeden sonra size bazı yeni özelliklerden bahseden hızlı bir eğitim sunulacağını belirteceğiz. Bu, Google tarafından yapılmış gibi görünüyor, ancak kesin olarak söylemek imkansız.

Android 13; yeni bildirim iznini, cihazlar arası kopyalama ve yapıştırmayı, uygulamaların medya erişimi söz konusu olduğunda artırılmış gizliliği, dans eden oynatma çubuğuna ve tam ekran albüm resmine sahip yeni medya oynatıcıyı ve farklı uygulamalara farklı diller atama özelliğini getiriyor.

Android 13 güncellemesini alacak sıradaki Asus cihazları, önümüzdeki ay alacak olan Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olacak.