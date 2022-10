Xiaomi’nin yeni orta seviye oyuncularından biri, IMEI veritabanında ortaya çıktı. Xiaomi 13 Lite adıyla ortaya çıkan cihazın model numarası, 2210129SG olarak karşımıza çıkıyor.

Bu model numarasının oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, geçtiğimiz hafta yine IMEI veritabanında Xiaomi 12 Lite 5G NE adıyla ortaya çıkan başka bir cihaz da aynı model numarasına sahip!

Farklı Pazarlar İçin Farklı İsimlere Sahip Cihazlar Görebiliriz!

Xiaomi’nin, Xiaomi 12 serisinin başlangıç modeli olan Xiaomi 12 Lite’ı güncellemesi bekleniyordu. Ancak aynı model numarasıyla, farklı isimlere sahip iki cihazın beklenmedik bir hamle olduğu söylenebilir.

Burada iki ihtimal üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Birincisinin, Xiaomi cephesinin Xiaomi 12 Lite yerine geçecek modelin ismi hakkında kararsız kaldığı iddialarına dayandığını söylemek mümkün. Buna göre, Xiaomi cephesi geçtiğimiz hafta bu cihazı Xiaomi 12 Lite 5G NE adıyla kaydettirse de, firma sonradan fikir değiştirdi ve cihazı Xiaomi 13 Lite olarak adlandırma kararı aldı.

Diğer bir ihtimal ise, farklı pazarlar için farklı isimlere sahip cihazlar satışa sunulacağı yönünde. Bu iddialara göre, Xiaomi cephesi Çin ve küresel pazar için aynı özelliklere sahip cihazı farklı şekilde adlandıracak. Bunun firmanın tanıtım takvimine göre netleşeceğini söylemek mümkün. Firma, yeni amiral gemilerini genelde Aralık ayında ilk olarak Çin pazarı için tanıtıyor. Ardından küresel pazar duyurusu geliyor.

Eğer Xiaomi tarafı, Çin pazarı için Xiaomi 13 duyurulduktan sonra bahsi geçen 2210129SG model numaralı cihazı satışa sunarsa bu model Çin’de Xiaomi 13 Lite olarak adlandırılabilir. Eğer bu vakitte Xiaomi 13’un küresel pazar duyurusu yapılmamış olursa, aynı model küresel pazarda Xiaomi 12 Lite 5G NE adıyla satışa sunulabilir.

Yeniden Adlandırılmış Civi 2 Mi?

Daha ilginci ise, bu iki modelin de Xiaomi Civi 2 ile aynı donanımı paylaşacağı iddiası. Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi Civi 2 Eylül ayında Çin’de tanıtılmıştı. Eğer iddialar doğru çıkarsa; Xiaomi 12 Lite 5G NE, Xiaomi 13 Lite ve Xiaomi Civi 2’nin özünde aynı cihazlar olacağını söylemek mümkün. Bunun, Xiaomi için bir ilk olmayacağını söyleyebiliriz. OPPO gibi birçok büyük firmanın da bu iş modelini kullandığı görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 Lite modeli yeniden adlandırılmış bir Xiaomi Civi 2 mi olacak?

