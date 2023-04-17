Xiaomi 13 Lite incelemesi öncesi markanın yeni Lite modelinin kamera performansına göz atıyoruz. Farklı ortamlarda çektiğimiz fotoğraf ve videoları göreceksiniz.
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Xiaomi 13 Lite Nasıl Fotoğraf ve Video Çekiyor?
Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Lite modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 13 Lite özellikleri;
- Boyut: 159,2 x 72,7 x 7,2 mm
- Ağırlık: 171 gram
- Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Grafik: Adreno 644
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Fiyat: 500 Euro