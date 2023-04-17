Xiaomi 13 Lite incelemesi öncesi markanın yeni Lite modelinin kamera performansına göz atıyoruz. Farklı ortamlarda çektiğimiz fotoğraf ve videoları göreceksiniz.

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Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Lite modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 13 Lite özellikleri;

Boyut: 159,2 x 72,7 x 7,2 mm

159,2 x 72,7 x 7,2 mm Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Grafik: Adreno 644

Adreno 644 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP

50 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2

NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2 Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Şarj: 67 Watt

67 Watt Fiyat: 500 Euro