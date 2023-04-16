Xiaomi 13 Lite modeli Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Snapdragon 778G’nin yenilenmiş versiyonu olan 7 Gen 1’in oyunlardaki performans ve ısı konusundaki sunduğu detayları gelinj beraber görelim.
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İçindekiler
Snapdragon 7 Gen 1 PUBG Mobile / COD Mobile Testi! | Xiaomi 13 Lite
Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Lite modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 13 Lite özellikleri;
Boyut: 159.2 x 72.7 x 7.2 mm
Ağırlık: 171 gram
Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Grafik: Adreno 644
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 / 256 GB
Kamera: 50 MP + 8 MP + 2MP
Ön Kamera: 32 MP + 8MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67 Watt