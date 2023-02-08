Xiaomi‘nin yaklaşmakta olan elektrikli otomobili bir süredir konuşuluyor. Modena ismini taşıması beklenen bu otomobil karlı koşullarda test edilirken ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu otomobilin MS11 olarak isimlendirileceği söyleniyor. Yeni sızan bazı fotoğraflar EV‘nin neredeyse bitmiş bir versiyonunu ortaya çıkardı.

Bu görüntüler Rushlane’den alınmıştır ve MS11 lakabına ek olarak elektrikli sedanın bazı tasarım özelliklerini detaylandırıyor. Resimlerden biri, Mi simgesinin yanı sıra alaşım jantları da gösteriyor. Lidar da dahil olmak üzere sensör dizisi, kaputun önündeki siyah ünitenin içine yerleştirilebilir. Xiaomi, cam tavan, LED DRL’ler ve spor araba benzeri ön fasyadan da anlaşılacağı üzere EV’yi özelleştirmek için oldukça fazla zaman harcamış görünüyor.

Çinli üretici EV’nin özelliklerini gizli tutmayı başarmış olsa da, daha önce MS11/Modena‘nın BYD’nin ikonik Blade pilini kullanabileceğini öğrenmiştik. Ancak şirket, CATL’nin CTP (cell-to-pack) teknolojisini kullanan ve arabaların tam şarjla 800 km’den fazla çalışmasını sağlayan Qilin pilini (800V) de kullanabilir.

91Mobiles, MS11 sedan’ın önümüzdeki yıl Çin bölgesinde piyasaya sürüldüğünde 38.000 dolar ve 50.000 dolar aralığında fiyatlandırılabileceğini belirtiyor. Xiaomi’nin otomobili muhtemelen ilk olarak Çin’de satılacak ve Çin dışına çıkmayacak. Eğer Xiaomi otomobil işinde kendi ülkesinde başarılı olursa Avrupa pazarına da açılabilir.

İlginizi Çekebilir: TOGG CES 2023’e Göğsümüzü Kabarttı!

Xiaomi’nin yeni EV’sini önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtması bekleniyor. Sıra dışı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek olan bu model bakalım Tesla ve TOGG‘un rakibi olabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.