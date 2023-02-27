Mobil Dünya Kongresi öncesi Barselona’da Xiaomi global lansmanı ile Xiaomi 13 serisini tanıttı. Biz de bu videoda hemen olay yerinden Xiaomi 13 Lite modelinin kutu açılışıyla karşınızdayız.

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Xiaomi 13 Lite özellikleri;

Boyut: 159.2 x 72.7 x 7.2 mm

159.2 x 72.7 x 7.2 mm Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Grafik: Adreno 644

Adreno 644 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP

50 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2

NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2 Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Şarj: 67 Watt

67 Watt Fiyat: 500 Euro