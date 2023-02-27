Mobil Dünya Kongresi öncesi Barselona’da Xiaomi global lansmanı ile Xiaomi 13 serisini tanıttı. Biz de bu videoda hemen olay yerinden Xiaomi 13 Lite modelinin kutu açılışıyla karşınızdayız.
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İçindekiler
Xiaomi 13 Lite Kutu Açılışı! | 7 Gen 1 İle Yakında Türkiye’de! | #MWC2023
Xiaomi 13 Lite özellikleri;
- Boyut: 159.2 x 72.7 x 7.2 mm
- Ağırlık: 171 gram
- Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Grafik: Adreno 644
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Fiyat: 500 Euro
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