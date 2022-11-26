Xiaomi 13 serisinin önümüzdeki ay Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Marka henüz akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir resmi ayrıntı açıklamadı. Sadece hem normal hem de Pro varyantları sızan görüntülerde ve sertifika web sitelerinde görüldü. Xiaomi 13 ikilisinin temel özellikleri de geçmişte bazı platformlarda ortaya çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Bu hafta, bir Weibo kullanıcısı Xiaomi 13’ün sızdırılmış yeni bir görüntüsünü paylaştı. Görüntü, akıllı telefonun daha önce görüldüğü gibi aynı kutulu form faktörünü ve kare kamera modülü tasarımını gösteriyor. Bununla birlikte, göze çarpan bir fark arka panelin renk şemasında. Render görüntüde görüldüğü gibi, kamera modülü Beyaz renkte iken arka panelin geri kalanı Kahverengi. Kahverengi bölge cihazın gerçekten de deri seçeneğiyle gelebileceğini düşündüren bir yapıya sahip. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler Xiaomi 13 Cihazının Temel Özelliklerinin Ardından Renk Seçenekleri De Sızdırıldı

Xiaomi 13 Cihazının Temel Özelliklerinin Ardından Renk Seçenekleri De Sızdırıldı

Xiaomi 13, bugün erken saatlerde 2211133C model numarasıyla Geekbench’te de görüldü. Cihazın sızdırılan teknik özelliklerine yenileri de eklendi. Bununla beraber yukarda bahsettiğimiz gibi cihazın arka kasa renk seçenekleri de belli oldu. Yeni canavar, 10 renk seçeneği ile kullanıcılara sunulabilir. Ayrıca cihazlar seramik ve deri modeller olarak da ayrılabilir. Bunun dışında Pro modelin temel özellikleri de birkaç aydır gündemi meşgul etmekte.

Haberlere göre Xiaomi Mi 13, Snapdragon 8 Gen 2’nin eşlik ettiği 6,2 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Bellek özelliklerini henüz belirsizliğini korusa da, RAM ve yüksek hızlı UFS 4.0 depolama için LPDDR5X teknolojisinin cihaz ile beraber gelmesi muhtemel. Birkaç gün önce Mi 13’ün fiyatının yeniden artacağı ile ilgili söylentilerde çıktı. Birçok neden belirten haberler zam olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Sebepler arasında konumlandırma yükseltmeleri, maliyetler, salgın hastalıklar ve döviz kuru dalgalanmaları yer alıyor. Mi 13 serisinin fiyatı yüzde 15-20 oranında artarak 4,500 yuan (629 $) civarına ulaşabilir. Pro varyantının ne kadara mal olacağı konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil. Önümüzdeki ay Çin’de yapılacak olan lansman her şeyi gün yüzüne çıkaracak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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