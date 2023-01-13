Xiaomi güncelleme konusunda elinden geleni ardına koymuyor. İlk olarak anavatanı Çin’de satılan telefonlarına Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi sunan firma şimdilerde gözünü global pazara çevirmiş durumda. 2023 yılında global pazarda MIUI 14 alacak Xiaomi modelleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Aralarında Türkiye’de satılan bir çok modelin de yer aldığı bu güncelleme listesine göre Xiaomi 1-2 yıl içerisinde satışa sunulan neredeyse tüm modellerine güncelleme sunacak.

MIUI 14 ile bildiğiniz gibi sistemde birçok değişiklik yapılıyor. Bu değişiklikler arasında tasarım, yenilikler ve performans iyileştirmeleri yer alıyor. Xiaomi’nin iddiasına göre bu güncelleme şimdiye kadarki en stabil deneyimi sunuyor. Sorunsuzluk konusunda da çok başarılı olan bu güncelleme bazı modellere Android 12 tabanlı bazı üst modellere ise Android 13 tabanlı olarak gelecek.

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Sistem akıcılığını MIUI 13’e göre yüzde 88 oranında artırdığını belirten Çinli teknoloji devi daha fazla kişiselleştirmeyi kullanıcılarına sunacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve güncellemeyi alacak olan modeller ile sizleri baş başa bırakalım.

MIUI 14 Alacak Xiaomi Modelleri (Global)

Xiaomi 12 Pro – V14.0.7.0.TLBEUXM, V14.0.5.0.TLBMIXM

Xiaomi 12 – V14.0.5.0.TLCEUXM, V14.0.2.0.TLCMIXM

Xiaomi 12T – V14.0.2.0.TLQEUXM, V14.0.1.0.TLQMIXM

Xiaomi 12 Lite – V14.0.1.0.TLIMIXM

Xiaomi 11 Ultra – V14.0.1.0.TKAEUXM

Xiaomi 11 – V14.0.1.0.TKBEUXM

Xiaomi 11 Lite 5G NE – V14.0.4.0.TKOEUXM, V14.0.2.0.TKOMIXM

Xiaomi 11 Lite 5G – V14.0.4.0.TKIEUXM, V14.0.2.0.TKIMIXM

Xiaomi 11T – V14.0.3.0.TKWMIXM

POCO F4 GT – V14.0.1.0.TLJMIXM

POCO F4 – V14.0.2.0.TLMEUXM, V14.0.1.0.TLMMIXM

POCO F3 – V14.0.1.0.TKHEUXM

POCO X3 Pro – V14.0.1.0.TJUMIXM

Redmi Note 11T Pro / POCO X4 GT – V14.0.1.0.TLOMIXM

Redmi Note 11 Pro+ 5G – V14.0.1.0.TKTEUXM, V14.0.1.0.TKTMIXM