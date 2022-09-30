Xiaomi, Mi 9T modeliyle başlayarak “T” modelleriyle oldukça iyi bir çıkış yakalamıştı. Firmanın “amiral gemisi katili” olarak adlandırılan “T” modellerinin sonuncuları olan Xiaomi 11T ve 11T Pro modelleri, hem küresel pazarda hem de ülkemizde çokça sevilmişti. Firma, şimdi de Xiaomi 12T serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 4 Ekim’de tanıtılması beklenen cihazların tasarım detayları ve birçok teknik özelliği sızdırılmıştı.

Şimdi de cihazların Avrupa pazarındaki satış fiyatları ortaya çıktı. Görünen o ki, Xiaomi cephesi Xiaomi 12T serisiyle yine iyi bir fiyat/performans dengesi tutturacak!

Yeni Amiral Gemisi Katili Mi Geliyor?

Xiaomi’nin 12T serisinin giriş modeli olan Xiaomi 12T’nin 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonu ünlü sızıntı kaynağı Roland Quandt tarafından paylaşılan bilgilere göre 580 euro fiyat etiketine sahip olacak. Aynı modelin 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip modeli ise 630 euro fiyat etiketine sahip olacak.

Serinin tepe modeli olan Xiaomi 12T Pro’nun 8 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonu 770 euro fiyata sahipken, 12 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyon 800 euro fiyat etiketine sahip olacak.

Her ne kadar bu fiyatlar çok gibi görünse de, Xiaomi’nin bu modellerinin amiral gemisi seviyesinde özellikler sunduğunu söylemekte fayda var. Öyle ki, Xiaomi 12T Pro modeli Qualcomm’un halihazırda en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatılırken, Xiaomi 12T’nin MediaTek tarafının en güçlü işlemcilerinden biri olan Dimensity 8100 Ultra ile donatılması bekleniyor.

Cihazların tasarım yönünden de Xiaomi 12 serisine benzediğini ve bir amiral gemisine yakışır tasarım hatlarına sahip olduklarını söyleyelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 12T serisi için sızdırılan fiyatları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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