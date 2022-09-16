Intel, 2023’te dizüstü bilgisayarlar için ünlü Pentium ve Celeron serilerini sonlandıracağını doğruladı. İşlemciler artık Intel İşlemciler adı verilen genel bir segment olarak yeniden adlandırılacak.

Ancak pratikte hatlar yeni bir isim altında var olmaya devam edecek. Intel’in daha spesifik terminolojileri nasıl ele alacağı henüz belli değil, ancak tüm bu düşük kaliteli işlemciler Intel İşlemciler olacak gibi görünüyor.

Şirketin stratejisi, Intel Core, Evo ve vPro aileleri ile ana hatlara odaklanmış gibi görünüyor. Evo etiketi ince ve hafif dizüstü bilgisayarları kapsarken, çekirdekler ev kullanımı için işlemciler olarak kalır ve vPro, işletmelere yönelik platformdur.

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Intel’in mobil bölümü başkan yardımcısı Joshn Newman’a göre, “yeni Intel İşlemciler markası, kullanıcıların kullanımları için doğru işlemciyi seçmeye odaklanabilmeleri için teklifimizi basitleştirecek.”

Bununla birlikte, iki giriş satırını tek bir ad altında karıştırmak, örneğin bir Intel Core i5 işlemci satın alma beklentisiyle, farkında bile olmadan düşük performanslı bir Intel İşlemci satın alabilecek daha az dikkatli tüketicilerin kafasını karıştırabilir.

İçindekiler Bir çağın sonu

Bir çağın sonu

1993 yılında piyasaya sürülen Pentium, 90’ların başında çok popüler olan ünlü 486 hattının ardından donanım dünyasında büyük bir devrimdi.

Celeron, mimariyi x86’da sürdürmek, ancak düşük performanslı bilgisayarlar için tasarlanmak üzere 1998’de piyasaya sürüldü. işlemcinin L2 önbellek boyutu, harici veri yolu ve saatlerde önemli farklılıkları vardı. Ancak düşük performans, bu işlemcilere entegre edilen ekipmanın fiyatını çok düşük hale getirerek hattı popüler hale getirdi.

Kaynak: XDA Developers, The Verge