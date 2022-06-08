Xiaomi 12 Pro ile alakalı testlerimiz devam ediyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanan telefon ile Qualcomm’un ürettiği en iyi işlemcinin oyun ve oyun sırasındaki ısınma performansına göz atacağız. Yaklaşık 15 dk PUBG Mobile ve 15 dk da Diablo Immortal oynadığımız telefondaki yüzey ve işlemci ısı değerini kontrol ediyoruz.
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İçindekiler
Snapdragon 8 Gen 1 Isınıyor Mu? | Xiaomi 12 Pro ile PUBG ve Diablo Oynadık!
Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 Pro inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.
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Xiaomi 12 Pro özellikleri
Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm
Ağırlık: 204 gram
Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)
Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
Fiyat: 24.999 TL