Xiaomi 12 Pro ile alakalı testlerimiz devam ediyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanan telefon ile Qualcomm’un ürettiği en iyi işlemcinin oyun ve oyun sırasındaki ısınma performansına göz atacağız. Yaklaşık 15 dk PUBG Mobile ve 15 dk da Diablo Immortal oynadığımız telefondaki yüzey ve işlemci ısı değerini kontrol ediyoruz.

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Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 Pro inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.

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Xiaomi 12 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

Fiyat: 24.999 TL