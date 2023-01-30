Hardware Plus’tan herkese selamlar. Bu videomuzda 2022 yılının Xiaomi kanadındaki en değerli telefonlardan ikisini kıyaslıyoruz.

İlginizi çekebilir; GENÇLERE ÖZEL TARİFELER | Hangi Operatör Daha Avantajlı?

Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 12 Lite ve Xiaomi 12 Pro modelleri inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 12 Pro geçtiğimiz sene bu zamanlarda çıkan ve markanın 13 ailesi piyasaya çıkana kadar en iyi telefonu konumunda. Xiaomi 12 Lite ise 2022 yılının en dikkat çeken orta seviye telefonlarından biri.

Peki aynı markanın aynı serisine baktığımızda geçtiğimiz yıllarda Lite ile Pro modeller arasında çok fark olurdu. Şimdiki fark ne durumda? Lite model Pro modellere göre hangi konularda geride kalmış? Gerçekten geride mi? Bu detaylara Aydoğan ile göz atıyoruz.

İyi seyirler…