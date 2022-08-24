Xiaomi 12 serisindeki ürünlerine bir yenisini daha ekledi. 12 ve 12 Pro modellerinden sonra ülkemizde 12 Lite modelini de satışa sunuyor. Peki ofisimize ulaşan Xiaomi 12 Lite kutusundan neler çıkıyor, bu videoda göz atıyoruz.

Xiaomi 12 Lite Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.55 inç AMOLED, 68 Milyar renkl, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 950 nit parlaklık

İşlemci: Qualqomm Snapdragon 778G 5G

RAM/Depolama: 8GB/ 128GB Depolama

Kamera: 108MP + 8MP + 2MP / 32 MP Ön Kamera

Batarya: 4300 mAh

Şarj: 67W Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.2

Fiyat: 16.499 TL

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