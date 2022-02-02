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Akıllı Telefonlar

Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!

Xiaomi 11T Pro ile bir aydan fazla süre geçiren Aydoğan, telefon hakkındaki deneyimlerini aktarıyor. Hem sevdiği hem de sevmediği noktalar bakımından “11T Pro alınır mı?”” sorusunun cevabı bu videoda.

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Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!

11T Pro kutu açılışı; https://youtu.be/fep4TjIkazQ
11T Pro incelemesi; https://youtu.be/2XJiu1LUAXQ
11T vs. 11T Pro; https://youtu.be/0LBy6YT7Lzs

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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