Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!

Xiaomi 11T Pro ile bir aydan fazla süre geçiren Aydoğan, telefon hakkındaki deneyimlerini aktarıyor. Hem sevdiği hem de sevmediği noktalar bakımından “11T Pro alınır mı?”” sorusunun cevabı bu videoda.

İlginizi çekebilir; Gerçekten 10.000 TL Eder Mi? | Xiaomi 11T Haftalar Sonra

11T Pro kutu açılışı; https://youtu.be/fep4TjIkazQ

11T Pro incelemesi; https://youtu.be/2XJiu1LUAXQ

11T vs. 11T Pro; https://youtu.be/0LBy6YT7Lzs