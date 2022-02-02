Akıllı Telefonlar
Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!
Bunlar da ilginizi çekebilir
11T Pro kutu açılışı; https://youtu.be/fep4TjIkazQ
Xiaomi 11T Pro ile bir aydan fazla süre geçiren Aydoğan, telefon hakkındaki deneyimlerini aktarıyor. Hem sevdiği hem de sevmediği noktalar bakımından “11T Pro alınır mı?”” sorusunun cevabı bu videoda.
İlginizi çekebilir; Gerçekten 10.000 TL Eder Mi? | Xiaomi 11T Haftalar Sonra
Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!
11T Pro kutu açılışı; https://youtu.be/fep4TjIkazQ
11T Pro incelemesi; https://youtu.be/2XJiu1LUAXQ
11T vs. 11T Pro; https://youtu.be/0LBy6YT7Lzs
Oyun56 dakika önce
Microsoft Flight Simulator World Update 7 yayınlandı
Akıllı Telefonlar5 saat önce
Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!
Basın Bülteni8 saat önce
HAUWEI, Türkiye Pazarına Sunduğu Yeni Ürünlerini Tanıttı!
Uygulama9 saat önce
YouTube, Yeniden Tasarlanmış Video Oynatıcı Kullanıcı Arayüz Güncellemesini Yayınladı
Uygulama9 saat önce
Telegram, Yeni Etkileşimli Emojiler ve İyileştirilmiş Gezinme Dahil Bir Çok Yenilikle Güncellendi!
Akıllı Telefonlar5 saat önce
Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!
Akıllı Telefonlar13 saat önce
vivo Y21 İnceleme | 4299 TL’ ye Neler Sunuyor?
Akıllı Telefonlar1 gün önce
GM 22 Pro vs Redmi Note 10 Pro | Hangi 108 MP Daha İyi?
Akıllı Telefonlar2 gün önce
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE? #2 | iPhone 13 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Nova 9
Donanım2 gün önce
ANİMASYONLU KULAKLIK! | ROG Delta S Animate incelemesi
Akıllı Telefonlar5 saat önce
Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!
Akıllı Telefonlar13 saat önce
vivo Y21 İnceleme | 4299 TL’ ye Neler Sunuyor?
Akıllı Telefonlar1 gün önce
GM 22 Pro vs Redmi Note 10 Pro | Hangi 108 MP Daha İyi?
Akıllı Telefonlar2 gün önce
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE? #2 | iPhone 13 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Nova 9
Donanım2 gün önce
ANİMASYONLU KULAKLIK! | ROG Delta S Animate incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.