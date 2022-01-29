Akıllı Telefonlar
Gerçekten 10.000 TL Eder Mi? | Xiaomi 11T Haftalar Sonra
Bildiğiniz gibi Xiaomi ülkemizde “T” serisini tüketicilerine fazlasıyla sevdirdi. Mi 9T ile başlayan serüven sonrasında 10T ailesi ve geçtiğimiz yılın sonbaharında satışa çıkarılan 11T ailesiyle devam etti. Peki ülkemizde artan döviz kurlarıyla birlikte yaklaşık 7500 TL den satışa çıkan 11T modeli, bu günlerde yaklaşık 10.000 TL fiyat etiketini hak ediyor mı?
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Eren 2 ay gibi bir süredir Xiaomi 11T’yi ana telefonu olarak kullanıyor ve deneyimlerini sizlerle paylaşıyor. 2 ay boyunca telefonun tasarım ve teknik özellikleri bakımından kullanıcısına neler sunduğunu, ayrıca aynı fiyatta olan rakiplerinden de bu videoda bahsediyor. Sizce şuanda Xiaomi 11T bulunduğu fiyat segmentinde alınabilir bir model mi? Yoksa diğer alternatif akıllı telefonlar değerlendirilmeli mi? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…
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#Xiaomi #Xiaomi11T #UzunKullanımTesti
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