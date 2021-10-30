Xiaomi 11T ailesi kime göre? | İrfan Öztürk ile röportaj

Xiaomi 11T serisi Türkiye lansmanı ardından Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Hem lansman ürünlerine hem de kullanıcı sorunlarına değindiğimiz röportajın başlıkları şöyle;

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Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

00:26 Xiaomi ürünlerindeki yedek parça sorunu

02:13 Çip krizi bitecek mi? Ne kadar devam edecek?

04:04 Xiaomi 11T serisi ve 11 Lite 5G NE modelleri kime göre?

07:02 Xiaomi Türkiye “Markalara Sorun” serimize gelecek mi?