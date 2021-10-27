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Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin Ülkemizdeki Satış Fiyatları Belli Oldu

Xiaomi 11T 11T Pro 11 Lite 5G NE fiyatlar

Son dönemde hem ürün çeşitliliği hem de fiyat / performans dengesi konusundaki başarısıyla adından en çok söz ettiren markanın Xiaomi olduğunu söylesek itirazda bulunan çok fazla kişi olmaz diye tahmin ediyoruz. Piyasadaki agresif gidişatına devam eden Xiaomi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin de Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda, çok beklenen bu 3 Xiaomi akıllı telefonun fiyatları açıklanırken; aynı zamanda Xiaomi Pad 5 ve FlipBuds Pro gibi ürünlerin de tanıtımı yapıldı. Gelin bakalım Xiaomi Türkiye, hangi ürün için ne kadar fiyat biçmiş.

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Xiaomi 11 T ve 11T Pro hangi versiyonlarla ve hangi fiyatlarla satılacak

Xiaomi’nin Cinemagic adını verdiği ve video çekimlerinde kullanıcılara birçok artı sağlayan özelliklerle beraber gelen Xiaomi 11T ve 11T Pro modelleri sırasıyla 7.499 ve 8.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Xiaomi 11T için mevcut RAM ve depolama opsiyonu, 8 GB RAM’e 256 GB dahili depolama olarak sunuluyor ve bu modelin satış fiyatı 7.499 TL.

Xiaomi 11T baz model fiyatı

Xiaomi 11T için belirlenen fiyat

11T Pro için baz model yine 8’e 256 olmak üzere 11T ile aynı kapasite değerlerine sahip ve 11T Pro’nun baz modeli 8.499 TL’den satışa sunulmuş durumda. Xiaomi 11T Pro modeli için daha yüksek RAM değeri tercih ederseniz de; 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olan versiyonu 8.999 TL fiyatla satın alabilmeniz mümkün.

Xiaomi 11T Pro baz model fiyatı

Xiaomi 11 Lite 5G NE hangi fiyatla satılacak

Tanıtılan modeller arasında geniş bir kitlenin de çok merak ettiğini düşündüğümüz Xiaomi 11 Lite 5G NE ise, 3 farklı versiyona sahip olacak. Cihazın baz modeli, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip ve bu baz model, 5.299 TL’den satışa sunulacak.

Xiaomi 11 Lite 5G NE baz model fiyatı

Xiaomi 11 Lite 5G NE baz model fiyatı

Bu noktada daha fazla RAM’e sahip olmak isteyen kullanıcılar, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan versiyonu da 5.699 TL’ye satın alabilecekler. Xiaomi 11 Lite’ın en üst donanımıysa, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip. Hem daha yüksek depolama hafızası hem de daha fazla RAM isteyen kullanıcılar için piyasaya sürülecek olan bu versiyona ulaşmak içinse, 5.999 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Xiaomi 11T 11T Pro 11 Lite 5G NE fiyatlar

Xiaomi’nin tanıttığı diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekilde:

Xiaomi Pad 5: 3.999 TL

Redmi Buds 3 Pro: 699 TL

Xiaomi FlipBuds Pro: 1.999 TL

Mi Smart Air Fryer 3.5L: 1.299 TL

Mi Electric Scooter 3: 6.599 TL

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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