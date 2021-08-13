Honor Tab V7 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Honor’un yeni yüksek özellikli tablet modeli Honor Tab V7 Pro tanıtıldı. İşte Honor Tab V7 Pro’nun özellikleri ve fiyatı.

Huawei’den ayrıldıktan sonra birçok model ile karşımıza çıkan Honor, şimdi bir amiral gemisi tablet modeli ile karşımıza çıkıyor. Gelin Honor’un yeni tablet modeli Honor Tab V7 Pro‘yu yakından inceleyelim.

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Honor Tab V7 Pro’nun tüm özellikleri!

Honor Tab V7 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda cihazın gerçekten yüksek özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Üzerinde 11 inç büyüklüğünde 2.5K 2560×1600 çözünürlüğüne sahip bir ekran taşıyan Honor Tab V7 Pro, 120Hz yenileme hızına, 500 nit‘e kadar parlaklığa ve %86 gibi bir ekran-gövde oranına sahip.

Yine ön tarafında 8MP‘lik bir özçekim kamerasını da taşıyan V7 Pro, arka tarafında çift kamera kurulumu ile geliyor. 13MP‘lik ana kameranın yanında bir de 2MP‘lik sensöre sahip olan Tab V7 Pro, kamera anlamında bir tabletten beklenilenin üzerinde performans sunuyor.

Performansını Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdeklerinden Kompanio 1300T 5G işlemcisinden alan Honor Tab V7 Pro, 9 çekirdekli Mali-G77 mimarisine sahip bir GPU kullanıyor. Bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile destekleyen Honor Tav V7 Pro, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

İçerisinde 7250mAh‘lik devasa bir batarya taşıyan Tab V7 Pro, bu bataryayı 22.5W hızlı şarj desteği ile hızlı sayılabilecek bir biçimde dolduruyor. 37 gün bekleme süresi sunan bu batarya, tam dolu konumdayken 15 saat boyunca video izlemenize de olanak sağlıyor. MagicUI 5.0 ile birlikte gelen Honor Tab V7 Pro, üzerinde dört simetrik hoparlör taşıyor ve DTS: X Ultra ile gerçekten güzel bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca cihaz Magic Pencil 2 ve Magic klavye desteği de sunuyor.

Honor Tab V7 Pro’nun fiyatı!

Honor’un yeni amiral gemisi tablet modelinin fiyatları da ortaya çıktı. Toplamda 4 farklı versiyon ile gelen Honor Tab V7 Pro‘nun fiyatı biraz tuzlu. Honor Tab V7 Pro giriş versiyonu olan 6GB RAM / 128GB depolamalı versiyonunda 401 Dolar fiyat etiketi taşıyor.

Cihazın 8GB RAM / 128GB depolamalı versiyonu 432 Dolar fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM / 256GB depolamalı modeli ise 509 Dolar fiyat etiketine sahip. Serinin en üstü olan 8GB RAM / 256GB / 5G versiyon ise 571 Dolar fiyat etiketine sahip.