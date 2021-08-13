Tablet/Notebook/Laptop
Honor Tab V7 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Honor’un yeni yüksek özellikli tablet modeli Honor Tab V7 Pro tanıtıldı. İşte Honor Tab V7 Pro’nun özellikleri ve fiyatı.
Huawei’den ayrıldıktan sonra birçok model ile karşımıza çıkan Honor, şimdi bir amiral gemisi tablet modeli ile karşımıza çıkıyor. Gelin Honor’un yeni tablet modeli Honor Tab V7 Pro‘yu yakından inceleyelim.
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Honor Tab V7 Pro’nun tüm özellikleri!
Honor Tab V7 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda cihazın gerçekten yüksek özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Üzerinde 11 inç büyüklüğünde 2.5K 2560×1600 çözünürlüğüne sahip bir ekran taşıyan Honor Tab V7 Pro, 120Hz yenileme hızına, 500 nit‘e kadar parlaklığa ve %86 gibi bir ekran-gövde oranına sahip.
Yine ön tarafında 8MP‘lik bir özçekim kamerasını da taşıyan V7 Pro, arka tarafında çift kamera kurulumu ile geliyor. 13MP‘lik ana kameranın yanında bir de 2MP‘lik sensöre sahip olan Tab V7 Pro, kamera anlamında bir tabletten beklenilenin üzerinde performans sunuyor.
Performansını Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdeklerinden Kompanio 1300T 5G işlemcisinden alan Honor Tab V7 Pro, 9 çekirdekli Mali-G77 mimarisine sahip bir GPU kullanıyor. Bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile destekleyen Honor Tav V7 Pro, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.
İçerisinde 7250mAh‘lik devasa bir batarya taşıyan Tab V7 Pro, bu bataryayı 22.5W hızlı şarj desteği ile hızlı sayılabilecek bir biçimde dolduruyor. 37 gün bekleme süresi sunan bu batarya, tam dolu konumdayken 15 saat boyunca video izlemenize de olanak sağlıyor. MagicUI 5.0 ile birlikte gelen Honor Tab V7 Pro, üzerinde dört simetrik hoparlör taşıyor ve DTS: X Ultra ile gerçekten güzel bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca cihaz Magic Pencil 2 ve Magic klavye desteği de sunuyor.
Honor Tab V7 Pro’nun fiyatı!
Honor’un yeni amiral gemisi tablet modelinin fiyatları da ortaya çıktı. Toplamda 4 farklı versiyon ile gelen Honor Tab V7 Pro‘nun fiyatı biraz tuzlu. Honor Tab V7 Pro giriş versiyonu olan 6GB RAM / 128GB depolamalı versiyonunda 401 Dolar fiyat etiketi taşıyor.
Cihazın 8GB RAM / 128GB depolamalı versiyonu 432 Dolar fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM / 256GB depolamalı modeli ise 509 Dolar fiyat etiketine sahip. Serinin en üstü olan 8GB RAM / 256GB / 5G versiyon ise 571 Dolar fiyat etiketine sahip.
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Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Xiaomi‘nin yeni tablet modeleri Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı. İşte Xiaomi’nin yeni tabletlerinin tüm özellikleri.
Xiaomi tarafından bir süredir tanıtılması beklenilen Xiaomi Mi Pad 5 serisi bugün gerçekleşen bir lansman ile birlikte tanıtıldı. Mi Pad 5 serisi bünyesinde yer alan Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro modellerini tanıtan Xiaomi, yeni tablet modelleri ile büyük beğeni topladı. Gelin Xiaomi‘nin yeni tablet modelleri Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro’nun tüm özelliklerini inceleyelim.
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İçindekiler
Xiaomi Mi Pad 5 tüm özellikleri!
İlk olarak Xiaomi Mi Pad 5’in özelliklerin başlarsak, bu tablet gücünü Snapdragon 860 yonga setinden alıyor. 6GB RAM bellek ile performansını destekleyen Mi Pad 5, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
Ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5, bu ekranda 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 500 nit‘e kadar parlaklık sunan TrueTone teknolojili bu ekran 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz bu ekranın üzerinde 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.
Arka tarafında 13MP‘lik bir adet arka kamera taşıyan Mi Pad 5, elektriksel anlamda gücünü 8720mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduran Xiaomi Mi Pad 5, işletim sistemi kanadında Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanıyor. Aynı zamanda cihaz ekran kalemi, klavye desteği ve Dolby Atmos desteği de sunuyor.
Xiaomi Mi Pad 5 Pro tüm özellikleri!
Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda ise performans tarafında bizleri yine Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga seti karşılıyor. Bu sefer 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçimi sunan Xiaomi, depolama tarafında yine 128GB ve 256GB seçenekleri yer alıyor. Yani Mi Pad 5 Pro‘yu diğer modelden ayıran ilk özellik performans tarafında ortaya çıkıyor.
Mi Pad 5 gibi ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5 Pro, aynı şekilde 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. 500 nit‘e kadar parlaklık sunan bu ekran TrueTone, 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. 8MP‘lik bir ön kameraya sahip olan Mi Pad 5 Pro bu tarafta da bir alt modeli ile aynı özelliğe sahip.
Arka kamera tarafında Mi Pad 5’ten oldukça ayrılan Mi Pad 5 Pro ana kamera olarak 50MP‘lik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında bir de 5MP‘lik geniş açılı sensör taşıyan Mi Pad 5 Pro, bence diğer modelden en büyük farkını burada ortaya koyuyor.
Elektriksel anlamda gücünü Mi Pad 5’in bataryasından biraz daha küçük olan 8600mAh‘lik pilinden alan Mi Pad 5 Pro, 67W hızlı şarj desteği ile arada oluşan ufak farkı kapatıyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği şimdiye kadar bir tablette sunulan en yüksek Watt değeri olarak biliniyor. Yine Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan Mi Pad 5 Pro, iki üstte iki altta toplam dört Dolby Atmos ayarlı hoparlöre sahip.
Xiaomi Mi Pad 5 Serisi’nin fiyatları!
Toplamda iki farklı model ile sunulan Xiaomi Mi Pad 5‘in 6GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu 310 Dolar (2670 TL) fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Pad 5’in 6GB RAM ve 256GB depolamalı versiyonu ise 355 Dolar (3058 TL) fiyat etiketine sahip.
Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘ya baktığımızda ise karşımıza üç farklı versiyon çıkıyor. Mi Pad 5 Pro’nun ilk versiyonu olan 6GB RAM ve 128GB‘lık sürüm 385 (3316 TL) Dolar fiyat etiketi taşıyor. Cihazın 6GB RAM ve 256GB depolaması versiyonu 430 Dolar (3704 TL) fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM ve 256GB depolamalı modeli ise 540 Dolar (4651 TL) fiyat etiketine sahip.
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Tablet/Notebook/Laptop
realme Book için lansman tarihi açıklandı!
realme‘nin ilk dizüstü bilgisayarı olacak olan realme Book için tarih verildi. İşte realme Book’un lansman tarihi.
Akıllı telefon modelleri ile bildiğimiz realme, tüm rakipleri gibi ürün gamını genişletmek için elinden geleni yapıyor. Bunun en iyi örneği ise realme’nin yakın zamanda tanıtacağı dizüstü bilgisayar modeli. realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli olacak olan realme Book, çok yakın bir tarihte geliyor. Peki ne zaman? Gelin haberin detaylarına bakalım.
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realme Book geliyor!
Akıllı telefon modelleri ile insanlara kendisini sevdiren realme, şimdi bir laptop modeli ile geliyor. realme Book olarak adlandırılan Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli için lansman tarihi açıklandı.
18 Ağustos‘ta Çin’de gerçekleşecek olan lansman ile ilk dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürecek olan realme, duyuruyu Weibo üzerinden yaptı. Lansman tarihi ile birlikte cihazın posterlerini de paylaşan realme, bu görseller ile şimdiden insanların beğenisini topladı. Peki realme Book ne sunuyor? Gelin realme Book hakında bilinenlerden bahsedelim.
Realme Book ne gibi özellikler sunacak?
realme’nin ilk laptop modeli olacak olan realme Book‘un görsellerine baktığımızda metal bir kasa tasarımı kullanıldığını görüyoruz. İncecik çerçeve ile gelen ekran görsellere göre ekran aydınlatması tarafında yüksek performans sunuyor. Yine aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan realme Book, üzerinde bir adet parmak izi tarayıcı da taşıyor.
Söylentilere göre 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemci ile gelecek olan Realme Book, 16GB DDR4 RAM, 512GB PCIe depolama birimi ve 65W hızlı şarj destekli 54Wh pili içerisinde taşıyacak. Yine söylentilere göre 14 inç büyüklüğünde 2K ekran ile gelecek olan Realme Book, çift Harman Kardon hoparlör, üçlü mikrofon, iki USB-C 3.1, bir USB ve 3.5mm ses jakını da üzerinde taşıyacak.
Realme’nin birçok ülkede satışa sunacağı Realme Book çok yakında tüm özellikleri ile karşımızda olacak. Birden fazla versiyon ile karşımıza çıkması beklenilen realme Book, bu söylenilen özellikleri hangi modelinde bulunduracak bilinmiyor. Ancak realme Book‘un bu özelliklere ya da buna yakın özelliklere sahip olacağı biliniyor.
Hatta söylentilere göre cihazın fiyatı da 739 Dolar gibi duruyor. Ancak tüm bu bilgilerin doğruluğu 18 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda belli olacak. Bakalım Realme cihazın daha ne gibi özelliklerini bizlere sunacak. Sizce Realme dizüstü bilgisayar modelleri ile başarı sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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