Xiaomi 100 Watt’lık Hızlı Şarj Geliştirdi!

Xiaomi 100 Watt‘lık hızlı şarjıyla son dönemde büyük gelişme gösteren hızlı şarj teknolojilerinde liderliği kapmaya kararlı görünüyor.

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Xiaomi yeni şarj teknolojisiyle ne sunacak?

Çinli akıllı telefon üreticileri Huawei ve Oppo geliştirdikleri hızlı şarj teknolojileri olan SuperCharge (40w) ve SuperVOOC’la (50w) rakiplerine gol atmışlardı. Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de geliştirdiği 100 Watt‘lık hızlı şarjla yarışta ben de varım demeye hazırlanıyor. Bugün Çin’de duyurulan Super Charge Turbo dünyanın en hızlı şarj teknolojisi olma unvanını kazandı.

Super Charge Turbo‘nun teknik detayları henüz açıklanmadı. Ama Xiaomi‘nin başkanı ve kurucularından biri olan Lin Bin’in paylaştığı kısa video, yeni teknolojinin 4000 mAh‘lik bir telefonu 7 dakika içinde %50, sonraki 10 dakika içinde ise %100 şarj ettiğini gösteriyor. Yani 4000 mAh’lik oldukça büyük bataryalı bir telefon sadece 17 dakika içinde tamamen şarj edilebilecek. Aynı videoda Oppo‘nun SuperVOOC şarjı ise aynı sürede 3700 mAh‘lık bir telefonu sadece %65 şarj edebiliyor.

Bu yeni teknolojinin detaylarının yarın açıklanması bekleniyor. Şirketin Super Charge Turbo destekli ilk telefonunun hangisi olacağı şimdilik belli değil. Bu yenilikle Xiaomi Mi Mix 4 ya da Mi 10‘la tanışmamız muhtemel.