Xiaomi, 100 W hızlı şarj desteğini yakında tanıtacak!

2019 yılının Mart ayında Xiaomi cephesi tarafında dillendirilmeye başlanan 100 W destekli hızlı şarj teknolojisi, yakın zamanda tanıtılacak. Şimdilik 100W Super Charge Turbo ismiyle anılan hızlı şarj teknolojisi, 4000 mAh kapasiteye sahip bir bataryayı, 0’dan 100’e 17 dakikada doldurabilecek.

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Xiaomi tarafından sunulacak olan 100 W hızlı şarj desteği ile ilgili neler biliyoruz

Xiaomi tarafından ultra hızlı şarj teknolojisi olarak sunulacak olan 100 W hızlı şarj desteği duyurulalı 1 yıldan fazla olmuş idi. Şimdilerde ise, bu teknolojiyi barındıran bir cihazın piyasaya sunulabileceği sızıntıları dolaşıyor. Fakat Xiaomi’nin hangi cihazda bu teknolojiyi sunacağına dair güvenilir bir bilgi mevcut değil. Fakat bize kalırsa bu teknolojiyi kullanacak olan cihazın bir amiral gemisi olabilmesi olasılığına neredeyse kesin gözüyle bakıyoruz. Bunun için en büyük potansiyel aday ise bizce “Xiaomi Mi Mix 4″ modeli olacak. Mi Mix 4 için beklenen çıkış tarihi ise Ağustos ayı olarak gözüküyor. Eğer şanslı isek, Ağustos ayında ultra hızlı şarj teknolojisini görme fırsatı yakalayabileceğiz gibi duruyor.

Peki bu kadar hızlı şarjın bir dezavantajı var mı?

Kafalarda birçok soru işareti mevcut. Bu kadar hızlı şarj olan bir cihaz, ısınma problemleri yaşayacak mı? Bu teknolojinin çeşitli güvenlik zaafları mevcut mu? Bataryanın ömrünü hızlı bir şekilde tüketir mi? Bu kadar ani güç akışı donanımsal problemlere neden olur mu? Vb. Bunlar gibi yanıtlanmayı bekleyen sorular şuanda birçok teknoloji editörünün kafasını kurcalıyor. Öte yandan, 4000 mAh kapasiteli bir bataryayı 17 dakikada şarj edebilecek kadar hızlı bir şarj teknolojisi, eğer yaygın hale gelirse bütün insanların şarj etme alışkanlıkları köklü bir değişikliğe uğrayabilir.

Ek olarak, bu teknolojinin 2021 yılında piyasaya sürülecek oyuncu akıllı telefonlarında da yaygınlaşması bekleniyor. Eğer bu teknoloji başarıya ulaşırsa, özellikle oyuncu telefonlarında çok daha büyük boyutta bataryalar görebilmemiz olası. Siz Xiaomi’nin 100 W hızlı şarj desteği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!