İşletim Sistemleri
Xfce 4.16 işletim sistemi versiyonu resmileşti
Bir yıl dört aylık bir geliştirme sürecinin ardından, Linux tabanlı Xfce işletim sisteminin arkasındaki takım yeni versiyonlarını resmi olarak açıkladı.
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Linux işletim sistemleri arasında en çok tanınanlarından birisi olan Xfce, aynı zamanda oldukça hafif, basit ve stabil bir deneyim sunuyor. Yeni gelen Xfce 4.16 ile de geliştirici takım bu özelliklerin üstüne eklemeye çalışmış gibi görünüyor.
Xfce 4.16 ile birlikte en büyük değişikliklerden birisi sistemin görünüşünde ortaya çıkıyor. İşletim sistemi, uyumlu bir görsel kimlik oluşturabilmek için oldukça çaba sarf etmişe benziyor. Uygulama simgelerine getirdiği yeni özelliklerin yanında, onlara eklediği yeni simgeleri ve yeni renk paletlerini de görebilmek mümkün.
Bir diğer değişiklik ise verdiği kod desteklerinde görülüyor. Eski GTK2 desteğini kaldıran sistem, ara yüzü yenilemek ve geliştirebilmek adına GTK3 sistemini benimsiyor. GTK4 sisteminin de çıkışının yaklaştığını düşünecek olursak isabet olmuş diyebiliriz.
Xfce 4.16 sistemiyle beraber pencere yöneticisinde de güncellemeye gidilmiş oldu. Ara yüzündeki GLX işlevinde gelişme görülen sistemin işlem bölmelerinde de geliştirmeler uygulandı. Böylelikle artık Alt-Tab ekranı sadece ana ekranda çıkacak şekilde ayarlandı. Dosya yöneticisi Thunar da güncellemeden nasibini aldı ve dosya kopyalama veya taşımalardaki duraklama sorununa çözüm bulunmuş oldu.
Aynı şekilde panele eklenen yeni özelliklerle birlikte ekrandaki simgelerin ve bildirimlerin ayarlanmalarının kolaylaştırıldığını ve önceden belirlenmiş bazı uygulamalara yeni bir seçenek kutusunun eklendiğini de söylememiz gerek.
Açıkçası Xfce 4.14 ile sistemde gösterilen gelişimin, kullanıcı ara yüzüne gösterilen özen ve eski sistem GTK2 desteğinin kesilmesi gibi yeni özellikleri sunan 4.16 ile pekiştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Donanım
Honor dizüstü bilgisayarları Windows 10’a geri dönüyor
Birkaç ay önce Huawei firmasından ayrılmasının ardından Honor, Microsoft ile bir anlaşma imzalamaya gitti. Böylelikle Honor, yeni çıkaracağı dizüstü bilgisayarlarında Windows 10 işletim sistemini resmi olarak kullanmaya başlayabilecek.
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Bahsedilene göre Huawei, bilgisayarlarında Android tabanlı Harmony işletim sistemini kullanmayı planlıyordu. Bu durum da bilgisayarların dünya çapında piyasalarda oldukça zorluk çekebileceği anlamına geliyordu.
China Daily tarafından Honor CEO’su Zhao Ming’in onayıyla iletilen haberin devamında ise, Huawei’den ayrılmasıyla beraber Honor’un Amerika tarafından koyulan ambargolardan etkilenmediği belirtiliyor. Dolayısıyla Microsoft lisansını daha rahat kullanabilen firmanın böylelikle satış ve destek potansiyelinin de gelecek bilgisayarları için arttığı söyleniyor.
Bununla beraber, bir telekomünikasyon endüstrisi kurumu olan Information Consumption Alliance’ın genel yöneticisi Xiang Liang’ın dediğine göre; bir Amerikan şirketinin Honor ile yaptığı işbirliği daha fazla şirketin de yakın gelecekte bu yolda olduğuna işaret edebilir. Bu da Honor için üretim sorunlarına bir çözüm yolu sunabilecek kapasitede bir durum oluşturuyor. Hatta firmanın bu konudaki beklentilerinden birisi de bu anlaşmanın Qualcomm gibi diğer Amerikan üreticilerle ilişkilerini tekrardan yoluna koyması. Ki böylelikle firma, akıllı telefon cihazlarında da bir yenilenme yaşayabilir.
Diğer yandan her ne kadar yakın zamanda görülen Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar modelleri Ryzen 5 4000 serisi işlemciler kullandıysa da; Microsoft ile yapılan bu anlaşmanın Intel i5 işlemcilerinin de yakın zamanda yeni cihazlarda yer alabilmesinin önünü açabileceği düşünülüyor. Böylelikle çift kanallı 16GB RAM ve 512GB SSD PCIe gibi özelliklerin tutulması da sağlanabilir gözüküyor.
Ancak Microsoft ve Intel kullanılması muhtemel yeni MagicBook Pro cihazlarındaki handikap, fiyatları olacak gibi. Çünkü şimdiki 899 Dolarlık fiyatın, bu iki markanın işin içine girmesiyle artması oldukça muhtemel.
Güncelleme
Windows 10X bilgisayarları Modern Standby desteği verecek
Çift ekranlı cihazlar ve daha düşük segment bilgisayarlar için düşünülen Windows 10X işletim sisteminin 2021 ikinci çeyreğinde tanıtılacağı düşünülüyor.
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10X aynı zamanda Microsoft firmasının gelecek işletim sistemleri odaklı Windows Core OS projesinde de önemli bir yere sahip olup; oldukça hafif, basit ve optimize edilmiş bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. OEM planı içerisinde üreticilere dağıtılacak olan sistem, kullanıcılara direkt olarak erişilebilir olmayacak. Ancak üreticilerin cihazlarında bu sistemi tercih etmesiyle sistem kullanıcılarla buluşabilecek. Ki ilk denemelerinde de tahmin edilebileceği gibi daha çok üreticilere hitap eden bir sistem görülüyor. Microsoft’un sistemin gelişim sürecini de gizlilikle sürdürdüğünü söylemek gerekiyor.
Bununla beraber destek belgesi üzerinden yaptıkları bir güncellemede şirket, sisteme Modern Standby desteğini getirdiklerini açıkladı. Bir bekleme modu olan özellik, Windows 10 standart modelinde de olup, daha çok Intel Athena Projesi’nde kullanılıyor. Ancak işlevin Windows 10X sisteminde daha önem taşıması bekleniyor.
Microsoft, Modern Standby ile tam olarak ne amaçlıyor?
Modern Standby kısaca anlatacak olursak, bir bilgisayarın herhangi bir ağa bağlı olduğu sürece kendini güncel tutmasına yarayan bir işlev. Connected Standby’dan farkı ise cihazın aktif olması ve güncellemeler ile indirmeleri arka planda yapabiliyor olması olarak karşımıza çıkıyor. Şirket böylelikle özellikle akıllı telefonlardan tanıdık gelen kolay ve hızlı güncelleme tecrübesini bilgisayarlara da getirmeyi planlıyor gibi.
Bu mod ise Windows 10X ile çalışan daha çok dizüstüler için geçerli olacak çünkü PWA ve UWP uygulamalarını onlar çalıştırabilecekler. Yani, cihazlar bekleme moduna geçtiklerinde uygulamalar bilgi kaynaklarına bağlı kalıp arka planda içerik elde edebilecekler. Dolayısıyla da başlatma hızı ve bağlanma açısından hızlı bir deneyim sunacaklar. Bu özellikten ise Microsoft Store uygulamalarının aşağı yukarı hepsi Windows 10X’te yararlanabilecek.
Sistem hakkında hala bilinen çok az şey var ve Surface RT ve Windows 10 S gibi bir başarısızlık durumu olma ihtimali açısından da şüpheler hala devam ediyor. Ancak yine de tam tersine şirketin gelecek işletim sistemleri için bir yol açması ihtimali de hiç az değil. Her açıdan gelişimin devam ettiğini görmek kullanıcılar için mutluluk verici.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı: İşte tüm detaylar!
Xiaomi bugün Pekin’de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 888’li ilk cihaz olan Mi 11’i tanıttı. Ancak lansman sadece bu telefonla bitmedi. Şirketin kendi tasarladığı ve telefonlarında kullandığı kullanıcı arayüzü MIUI’ın yeni güncellemesi MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı. Önceki sürümlerden de alışık olduğumuz gibi bu “.5” sürümü de telefonlara MIUI 12’ye ek bazı estetik değişiklikler, gizlilik güncellemeleri sağlıyor. Ancak bu sefer yeni tanıtılan MIUI+ ile telefonu bilgisayara bağlayabilme özelliği de oldukça faydalı bir kullanım sağlayacak gibi görünüyor.
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MIUI 12.5 : Tasarım ve performans geliştirmeleri
Xiaomi’nin lansman sırasında verdiği resmi bilgilere göre MIUI 12.5 ile birlikte MIUI her zamankinden daha akıcı, hızlı ve etkili. Bunu rakamlara dökecek olursak arayüz öncesinden %20 daha az işlemci kullanıyor, %35 daha az RAM’i meşgul ediyor ve %25 daha az pil kullanıyor. Ayrıca telefon ilk kurulduğu zaman gelen varsayılan sistem uygulamalarının sayısını da azaltarak 9 uygulamaya kadar düşürdü.
Her ne kadar bu bir ara güncelleme olsa da Xiaomi tam bir güncellemeden bir farkı olmadığını belirtiyor. Gelişmiş “MIUI Işık Konisi Hareket Efekti Mimarisi” ile arayüz, jestlere, özellikle de jestlerin tepki süresine oldukça önem veriyor. İşlem gücü de öncesine göre 20 kat arttırılan arayüzün animasyonlarının ‘teaser’ını yukarıdan izleyebilirsiniz.
Yeni Süper Duvar Kağıtları
Xiaomi, MIUI 12 ile beraber hayatlarımıza “Süper Duvar Kağıtları”nı sokmuştu. Ancak o sürümde yalnızca Dünya ve Mars duvar kağıtları mevcuttu. Şirket, MIUI 12.5 ile beraber Batı Çin’deki bir sıralı dağ dizisinin en yükseğini, Yunanistan’dan bir sahili ve İtalya’dan başka bir dağı da ekledi. Özellikle Çin’deki dağ için Xiaomi, dağın 24 saatlik değişimlerini kayıt altına alarak duvar kağıdını oluşturdu. Şirket ayrıca 2021’in ilk yarısı içerisinde yeni duvar kağıtlarının ekleneceğinin de müjdesini verdi.
Bildirim sesleri ve haptik güncellemeler
Xiaomi MIUI 12.5 ile bildirim seslerinde doğa temasını öne çıkarıyor. Şirket Amazon Ormanları, Avustralya, Doğu Afrika çayırları ve Kuzey Kutup Dairesi olmak üzere dört farklı habitattan 120 farklı canlının ses kayıtlarını almış. Ayrıca odun, kum, su gibi doğa seslerinin de yer aldığı bildirim sesleri arayüz içinde birçok kullanım alanına da sahip. Geçişlerden saat uygulamasındaki geri sayıma kadar birçok yerde yer alacak olan bu sesler stereo hoparlörlere özel olarak dizayn edilmiş durumda.
Sesin yanı sıra telefonlarda duyularımıza hitap eden bir diğer özellik olan haptik de güncellemeyle geliştirilmiş. Xiaomi, telefonu kilitleme, dokunma jestler vb. birçok harekette parmaklara verilen geri bildirimin yeniden düzenlendiğini belirtti. Bu geri bildirim arayüz içerisinde yapabileceğiniz her türlü hareketi kapsıyor. Ayrıca bu konuda görme engelli bireyleri de düşünen şirket, bu geliştirilmiş geri bildirim mekanizmasının dokunma ve güç ilişkisinin bireylere telefonu kullanmada rahatlık sağlayacağını belirtiyor.
Gizlilik
Xiaomi, MIUI 12.5 ile gizlilik konusuna ayrı bir önem veriyor ve bu konuyu dört ana başlıkta inceliyor: Pano koruması, dosya depolama, tarayıcı ve konum. Bunlardan pano koruması kullanıcıların telefonda kopyaladıkları yazı, fotoğraf vb. ögelerin takibini yapan uygulamaları tespit ediyor ve kullanıcıya bu konuda haber veriyor. Konum alanında “Bulanık Pozisyonlama” adı verilen özellikle ise kullanıcılar bazı durumlarda güvenliklerini arttırmak için uygulamaların tam konumlarına değil de 2-3 metre şaşmış haline erişmesini sağlayabiliyor.
Dosya depolama alanında ise şirket “Kum Havuzu Mekanizması” adını verdiği sistemi kullanıcılara sunuyor. Böylece arayüz, kullanıcılara fotoğraf gibi verilerini sınırlanmış başka bir alanda – kum havuzunda- saklama imkanı verecek. Böylece hassas bilgilere kötü amaçlı uygulamaların erişimi engellenmiş olacak. Tarayıcı konusunda ise Xiaomi Çin’de en çok ziyaret edilen 1000 internet sitesinden %53’ünün kişisel bilgilere erişiminin olduğunu belirtti. Şirket bunu önlemek için ise varsayılan tarayıcı olan Mi Browser kullanıldığı zaman sitelerin kullanıcı bilgilerine erişmesini engellediğini iddia ediyor.
MIUI Notlar uygulaması
Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesiyle beraber “Notlar” uygulamasına da değişiklikler getiriyor. Uygulamanın adı “MIUI Notlar” olarak değişti ve birçok yeni özellik eklendi. Artık kullanıcılar tek dokunuşla hızlı notlar ekleyebilecek, zihin haritaları oluşturabilecek. Ek olarak güncelleme parmaklarınızı dört farklı fırça olarak kullanmanıza izin veren grafiti fonksiyonunu da yanında getiriyor. Dizgi sistemi de değiştirilen uygulama dinamik çerçeveleriyle göze daha hoş görünen bir arayüz sunuyor.
MIUI 12.5 ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın: MIUI+
Son zamanlarda oldukça önemli hâle gelen telefon-bilgisayar ilişkisine Xiaomi de el attı. Şirketin ilk platformlar arası uygulaması olarak MIUI+ MIUI 12.5 ile beraber uyumlu tüm telefonlara sunulacak. MIUI+ ile bilgisayarda şu işlemler yapılabilecek:
- Telefona gelen bildirimleri görüntüleme, uygulamaları açma
- Yazı kopyalayıp yapıştırma
- Ekran görüntülerini görüntüleme
- Web sitelerini mobilden görüntüleme
Şirket tüm bunlara ek olarak MIUI+ sayesinde “Mi Dosya Yöneticisi” ve “MIUI Notlar” uygulamalarının bilgisayar benzeri arayüzlere sahip olacağını da belirtti. Tüm bu yeniliklerle fare ve klavye desteğinin yanı sıra kullanıcılar telefonlarındaki belgeleri sorunsuz ve senkron bir şekilde bilgisayardan düzenleyebilecek.
Resmi olarak MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar
Xiaomi, şimdiden 21 farklı cihaz için MIUI 12.5 kapalı beta programını başlattı. Bu programa dahil olan kullanıcılar güncellemeyi bu gece almaya başlayacakken genel (public) beta ocak ayının ortalarında başlayacak. Kapalı beta programı için resmi olarak onaylanan telefonların listesi şu şekilde:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro.
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