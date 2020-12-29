Xfce 4.16 işletim sistemi versiyonu resmileşti

Bir yıl dört aylık bir geliştirme sürecinin ardından, Linux tabanlı Xfce işletim sisteminin arkasındaki takım yeni versiyonlarını resmi olarak açıkladı.

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Linux işletim sistemleri arasında en çok tanınanlarından birisi olan Xfce, aynı zamanda oldukça hafif, basit ve stabil bir deneyim sunuyor. Yeni gelen Xfce 4.16 ile de geliştirici takım bu özelliklerin üstüne eklemeye çalışmış gibi görünüyor.

Xfce 4.16 ile birlikte en büyük değişikliklerden birisi sistemin görünüşünde ortaya çıkıyor. İşletim sistemi, uyumlu bir görsel kimlik oluşturabilmek için oldukça çaba sarf etmişe benziyor. Uygulama simgelerine getirdiği yeni özelliklerin yanında, onlara eklediği yeni simgeleri ve yeni renk paletlerini de görebilmek mümkün.

Bir diğer değişiklik ise verdiği kod desteklerinde görülüyor. Eski GTK2 desteğini kaldıran sistem, ara yüzü yenilemek ve geliştirebilmek adına GTK3 sistemini benimsiyor. GTK4 sisteminin de çıkışının yaklaştığını düşünecek olursak isabet olmuş diyebiliriz.

Xfce 4.16 sistemiyle beraber pencere yöneticisinde de güncellemeye gidilmiş oldu. Ara yüzündeki GLX işlevinde gelişme görülen sistemin işlem bölmelerinde de geliştirmeler uygulandı. Böylelikle artık Alt-Tab ekranı sadece ana ekranda çıkacak şekilde ayarlandı. Dosya yöneticisi Thunar da güncellemeden nasibini aldı ve dosya kopyalama veya taşımalardaki duraklama sorununa çözüm bulunmuş oldu.

Aynı şekilde panele eklenen yeni özelliklerle birlikte ekrandaki simgelerin ve bildirimlerin ayarlanmalarının kolaylaştırıldığını ve önceden belirlenmiş bazı uygulamalara yeni bir seçenek kutusunun eklendiğini de söylememiz gerek.

Açıkçası Xfce 4.14 ile sistemde gösterilen gelişimin, kullanıcı ara yüzüne gösterilen özen ve eski sistem GTK2 desteğinin kesilmesi gibi yeni özellikleri sunan 4.16 ile pekiştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.