Pardus 19.1 güncellemesi yayımlandı!

Tübitak Ulakbim tarafından geliştirilmeye devam edilen Pardus’un 19.1 sürümü yayınlandı. Bu sürüm Pardus 19 ailesini ilk arasürümü olarak karşımıza çıkıyor.

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Tübitak’ın Ulakbim birimi tarafından geliştirmeye devam eden ve milli işletim sistemi olarak anılan Pardus’un yeni sürümü yayınlandı. Bu yeni sürümle birlikte birçok paket güncellenirken, bazı tasarım değişikliklerine de gidildi. Pardus Sunucu, Xfce ve Gnome taraflarına yayınlanan güncelleme şu anda indirilebilir durumda.

Yapılan güncellemeler arasında Firefox, Thunderbird, VLC Player ve Libreoffice programlarının son sürümleri de bulunuyor. Pardus, tüm bu programları ön yüklü olarak son sürüme güncellemiş durumda.

Başlıca değişiklikler