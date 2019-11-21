Güncelleme
Pardus 19.1 güncellemesi yayımlandı!
Tübitak Ulakbim tarafından geliştirilmeye devam edilen Pardus’un 19.1 sürümü yayınlandı. Bu sürüm Pardus 19 ailesini ilk arasürümü olarak karşımıza çıkıyor.
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Tübitak’ın Ulakbim birimi tarafından geliştirmeye devam eden ve milli işletim sistemi olarak anılan Pardus’un yeni sürümü yayınlandı. Bu yeni sürümle birlikte birçok paket güncellenirken, bazı tasarım değişikliklerine de gidildi. Pardus Sunucu, Xfce ve Gnome taraflarına yayınlanan güncelleme şu anda indirilebilir durumda.
Yapılan güncellemeler arasında Firefox, Thunderbird, VLC Player ve Libreoffice programlarının son sürümleri de bulunuyor. Pardus, tüm bu programları ön yüklü olarak son sürüme güncellemiş durumda.
Başlıca değişiklikler
- Güncelleme bildirim desteği Xfce ve Gnome sürümlerine eklendi.
- Pinta ve GIMP resim düzenleyici uygulaması Xfce ve Gnome sürümlerinde yüklü halde gelecektir.
- Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
- Pardus Mazağa uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
- Kurulu sisteme 200‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirilmiştir.
- Depoda 2000‘in üzerinde paket güncellenmiştir.
- Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 68.2 a güncellendi.
- Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 68.2.2 e güncellendi.
- Öntanımlı media oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.8 e güncellendi.
- Öntanımlı ofis döküman uygulaması Libreoffice versiyonu 6.1.5 e güncellendi.
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Güncelleme
Samsung Note 9 için Android 10 sürümü yayınlanmaya başladı!
Dünya devi Samsung, Android 10 sürümü ile birlikte gelen One UI 2.0 arayüz sürümünü cihazlarında denemeye başladı. Bu cihazlar serisine yeni eklenen model ise Note 9 oldu.
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Yakın zamanda tüm dünyada yayınlanacak
Samsung Android 10‘u One UI 2.0 sürümü ile cihazlarında denemeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung Note 9 Kore’de Android 10 beta sürümünü almaya başladı. One UI 2.0 arayüzü ile birlikte gelen bu yeni güncelleme, Kore’den başlayıp tüm ülkelere yavaş yavaş yayılacak gibi görünüyor.
Samsung‘un beta test kullanıcısı iseniz yakın zamanda sizde bu güncellemeye sahip olabilirsiniz. Eğer bir beta test kullanıcısı iseniz, “Ayarlar>Yazılım Güncelleme” yolunu takip ederek telefonunuzda herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Güncelleme
Windows 10 kasım ayı güncellemesi çıktı!
Microsoft, Windows 10 ile birlikte güncellemeler kısmında farklı bir yol izlemeye başladı. Artık yeni işletim sistemi değil, büyük güncellemeler özellikleri beraberinde getirecek.
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Microsoft tarafından benimsenen yeni güncelleme metodu, büyük güncellemeler ile birlikte işletim sisteminizi en stabilize duruma getiriyor. Yeni bir işletim sistemi yerine büyük güncellemeler ile görünüm ve performans ayarları geliştirilirken Kasım 2019 büyük güncellemesi de bunlardan biri olma konumunda. Tüm Windows 10 bilgisayarlar için yayınlanan yeni büyük kasım güncellemesi şu anda indirilebilir durumda. Sistem performansını geliştirmeye odaklanmış bu büyük güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırmak için bazı tasarım ve fonksiyon değişikliklerine de gidilmiş.
Sağ alt tarafta bulunan bildirim çubuğuna ayarlara erişme seçeneği eklenmesi ve artık başlat butonuna basmak zorunda kalmadan imleci üstüne sürükleyip kullanmak bu yeni güncellemenin başlıca değişikliklerinde sayılıyor. Dosya Gezgini üzerinde bulunan arama kısmı da bu değişenler arasında yerini alıyor. Eğer siz hala kasım güncellemesini yüklemediyseniz, “Ayarlar>Güncelleştirme ve Güvenlik>Windows Güncelleme” yolunu takip edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 için MIUI 11 beta güncellemesi yayınlandı
Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde de bu güncelleme gelmeye başladı.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.
1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.
Eren Kurt
21 Kasım 2019 at 14:04
adını çok duydum ama bir türlü kullanamadım kendisini