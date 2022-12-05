Star Wars Jedi: Survivor’ın Steam sayfasında geçici olarak oyunun 15 Mart 2023 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Yayın tarihi sayfadan kaldırıldı, ancak Wayback Machine arşiv sayfası aracılığıyla hala görülebilir.

Muhtemelen bu, ya sanal oyun mağazası Steam’in ya da yaklaşmakta olan anlatımlı Star Wars aksiyon RPG’sinin geliştiricisi veya yayıncısının bir hatasıdır. Steam sayfası 5 Aralık saat 15:44’te geçici olarak oyunun ayrıntılı bir açıklamasını ve ön sipariş bonusları içeren çeşitli genişletilmiş sürümleri ve paketleri görüntüledi. Bu arada, ön sipariş afişleri, ek bilgiler ve çıkış tarihi Steam’den tekrar kaldırıldı. Bu kadar ek bilgi göz önüne alındığında, çıkış tarihinin doğru olması ve bir yer tutucu olmaması çok muhtemeldir. Mart ayı da daha önce birkaç kez oyunun çıkış dönemi olarak belirtilmişti.

Star Wars Jedi: Survivor, ilk Star Wars Jedi oyunundaki olaylardan beş yıl sonra geçiyor. Çoktan silinmiş olan Steam sayfasına göre, ana karakter Cal, diğer şeylerin yanı sıra, iyi bilinen ışın kılıçlarıyla yeni beceriler, ekipmanlar ve dövüş stilleri kazanıyor. Electronic Arts ayrıca “yeni ve tanıdık düşmanlar” ve “yeni gezegenler ve tanınabilir savaş sahneleri” vaat ediyor.

Oyun bu yılın başlarında 2019 yapımı Jedi: Fallen Order’ın devamı olarak duyurulmuştu. Oyun bir kez daha, daha önce Titanfall ve Apex Legends’ı yapan bir EA yan kuruluşu olan Respawn Entertainment tarafından yapılıyor. Oyun Xbox Series X ve S, PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülecek.

Star Wars Jedi: Survivor Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : 4 çekirdek / 8 thread | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

: 4 çekirdek / 8 thread | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Grafik Kartı: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 DirectX : Version 12

: Version 12 Depolama: 130 GB boş alan