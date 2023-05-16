Avrupa Birliği, Microsoft’un 68,7 milyar dolar değerindeki video oyun üreticisi Activision Blizzard’ı satın almasına onay verdi. AB, bu anlaşmanın Call of Duty gibi oyunları için pazardaki rekabeti engellemeyeceği sonucuna vardı. Ayrıca AB, Microsoft tarafından bulut oyun alanında rekabeti artırmak için önerilen önlemleri kabul etti. Aralık 2022’de ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemek amacıyla bir şikayette bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Microsoft ile video oyun üreticisi Activision Blizzard arasındaki 68,7 milyar dolarlık anlaşma, İngiliz düzenleyiciler tarafından reddedilmesi ve ABD makamlarının anlaşmanın tamamlanmasını engelleme çabaları nedeniyle engellerle karşılaşıyor. 27 ülkeden oluşan bloğun yürütme kolu ve üst düzey antitröst gözlemcisi olan Avrupa Komisyonu anlaşma için onay verdi. Microsoft’un bulut oyunları için lisanslama koşullarını iyileştirme sözü bu kararda çok önemli bir rol oynadı. Komisyona göre, anlaşma artık rekabet endişelerini artırmıyor ve rekabete ve tüketicilere önemli faydalar sağlaması bekleniyor.

Bir yılı aşkın bir süre önce duyurulmasından bu yana, tamamen nakit anlaşma dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından yakından incelendi. Microsoft’un Activision’ın Call of Duty ve World of Warcraft gibi popüler franchise’larına sahip olmasının, özellikle Xbox konsolları ile oyun pazarı üzerinde çok fazla kontrol sağlayacağına dair endişeler dile getirildi. PlayStation’ın üreticisi Sony, anlaşmanın önde gelen muhaliflerinden biri oldu.

İlginizi Çekebilir: Xbox Yeni Oyunları İçin Tarih Verdi! Bu Yaz Çok Sıcak Geçecek!

Muhalefete karşı koymak için Microsoft, Nintendo ile Call of Duty gibi Activision başlıklarını on yıllığına lisanslamak için bir anlaşma yaptı. Satın alma devam ederse aynı teklifi Sony’ye de uzattılar. Avrupa Komisyonu, incelemesini yürüttükten sonra, Microsoft’un oyunlarını PlayStation konsolundan kesme olasılığını reddetti. Bu kadar popüler bir oyun platformunu hariç tutmak, Microsoft’un kârını önemli ölçüde etkileyecek.

Brüksel, gelişmekte olan bulut oyun pazarını yakından inceledi. Bulut oyunları, oyuncuların sahip oldukları oyunları çeşitli cihazlara aktarmalarını sağlayarak pahalı konsollara veya oyun bilgisayarlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Microsoft’un lisans sözleşmelerini değiştirme teklifi Komisyon tarafından kabul edildi ve kullanıcıların ve herhangi bir bulut oyun platformunun on yıl boyunca telif ücreti ödemeden oyunlarını yayınlamasına izin verdi.

Activision oyunları şu anda bulut hizmetlerinde mevcut olmasa da, Microsoft tarafından yapılan lisanslama taahhütleri, bulut oyun pazarını potansiyel olarak genişletebilir. Bu taahhütler, Activision oyunlarını daha küçük AB oyuncuları da dahil olmak üzere yeni platformlara getirmeyi ve daha geniş bir cihaz yelpazesinde erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

AB’nin kararı, yakın zamanda tarihteki en büyük teknoloji anlaşmasını bozan İngiliz antitröst düzenleyicilerinin kararıyla çelişiyor. İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi tarafından dile getirilen endişeler, hızla büyüyen bulut oyun pazarındaki potansiyel rekabet sınırlamaları etrafında dönüyordu. Şirketler bu karara bir mahkemede itiraz ediyorlar, ancak Facebook’un satın alımının reddedilmesinin ardından Giphy’yi zorla satmasıyla görüldüğü gibi, geçmiş sonuçlar iyiye işaret değil.

AB’nin kararı, Microsoft’un ABD düzenleyicilerinden gelen zorluklarla karşı karşıya kaldığı konumunu güçlendirebilir. Federal Ticaret Komisyonu, FTC’nin kurum içi hakimi önünde 2 Ağustos 2023’te başlaması planlanan bir dava ile anlaşmayı engellemek için yasal işlem yürütüyor.