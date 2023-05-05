Xbox, şirket içi stüdyolar tarafından geliştirilen oyunların sergileneceği yaz oyunları etkinliğini resmen onayladı. Canlı yayınlanacak etkinlikte sürpriz oyunlar ve dahili geliştirme stüdyolarından bazı oyun fragmanları görebiliriz. Etkinlikte yaklaşan Xbox, PC ve Game Pass oyunları için çok sayıda tanıtım görmeyi bekliyoruz! İşte Xbox’ın yaz oyunlarını duyuracağı etkinliğin tarihi!

11 Haziran’da Xbox Yaz Oyunları Etkinliği Düzenlenecek!

Microsoft’un yeni oyunlarını tanıtacağı etkinliğin tarihi 11 Haziran Pazar günü olarak açıklanmış durumda. Aynu gün içerisinde YouTube, Twitch ve Facebook üzerinden canlı yayınlanacak etkinliğe katılabileceksiniz. Etkinliğin hemen ardından Bethesda’nın Starfield oyununun kapsamlı bir gösterim videosu da yayınlanacak.

Etkinliğin zamanlamasına ilişkin geçtiğimiz gün yapılan doğrulama, Microsoft’un Redfall’u PC ve Xbox için piyasaya sürmesinden sadece bir gün sonra geldi. Şimdi tüm gözler Microsoft’un yılın en büyük oyunu olarak ertelenen Starfield’da.

Starfield oyununun 6 Eylül’de PC ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Bu, Xbox için 2023’ün en büyük lansmanı ve 2021’de Microsoft tarafından satın alındığından beri Bethesda’dan gelen en yüksek profilli oyun.

Microsoft geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “İnanılmaz yetenekli dahili stüdyolarımızdan ve dünyanın dört bir yanındaki birçok yaratıcı ortağımızdan bazı yeni sürprizler ve ilk bakışlar için bize katılın. Bugün, oyuncuların Xbox, PC ve Game Pass’e nelerin geleceğini görmek için beklediği gün.” ifadeleriyle yeni etkinliğini duyurdu.

Microsoft’un bu etkinlikte bir sonraki Forza Motorsport oyunu ve Senua’s Saga: Hellblade II de dahil olmak üzere yaklaşan oyunların çıkış programını açıklaması muhtemel. Geliştirilmekte olan ve dikkat çekebilecek diğer Xbox oyunları arasında Avowed, Fable, The Outer Worlds 2 ve Perfect Dark yer alıyor.

Ayrıca Rare’in bir sonraki oyunu Everwild ve söylentilere göre yeni Gears oyunu hakkında da bilgi alabiliriz. Xbox ekosistemi hakkında bazı ürün ve platform haberleri de bu etkinlikte yer alabilir.

Microsoft’un bu etkinliği, bu yılki E3 etkinliğinin iptal edilmesine rağmen Haziran ayında gerçekleşecek birkaç etkinlikten sadece biri. Ubisoft da 12 Haziran Pazartesi günü kendi etkinliğini yayınlayacak. Summer Game Fest’in de 8 Haziran’da düzenleneceği düşünüldüğünde, bu yıl Haziran ayının oyuncular için çok sıcak geçeceğini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft bu etkinlikte neler gösterecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!