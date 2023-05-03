Ekran görüntülerinde paylaşılan değişiklikler, kullanıcıların eleştirilerinin dikkate alındığını ve arka planda daha fazla boşluk bırakıldığını gösteriyor. Ayrıca belli bölgelerin boyutları küçültülmüş. En dikkat çeken özellik ise oyun veya uygulamaların üzerine gelindiğinde arka planın buna göre değişmesi. Bu sayede arayüz çok daha sezgisel bir görünüm ve hisse kavuşuyor.

Yeni arayüz, Xbox kullanıcılarının gezinmelerini kolaylaştırmak için üst kısma bir hızlı erişim menüsü ekleyecek. Bu menü sayesinde, oyunlara, uygulamalara, Microsoft Store’a, Xbox Game Pass’e, arama ve ayarlara hızlı bir şekilde erişim sağlanabilecek. Bu özellik işleri oldukça kolaylaştıracak.

Xbox ürün yöneticisi Ivy Krislov, yüzlerce seçenek arasından seçtikleri ve kullanıcıların beğeneceği bir tasarım geliştirdiklerini belirterek yeni arayüz hakkında açıklamalarda bulundu. Krislov ayrıca, yeni arayüzün Xbox topluluğunun deneyimini, erişilebilirliğini ve ihtiyaçlarını dengede tuttuğunu da vurguladı.

Yeni arayüz bu hafta test edilmeye başlansa da tüm konsol sahipleri için ne zaman çıkacağı konusunda kesin bir tarih verilmedi. Bu büyük arayüz güncellemesinin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox’ın yeni arayüz tasarımı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!