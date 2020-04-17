Epic Store’da, 68 TL değerindeki haftanın ücretsiz oyunları!

Epic Store’un her hafta belli başlı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sağladığını biliyoruz. Bu haftanın ücretsiz oyunlar köşesinde ise sevilen seri Just Cuase 4: RELOADED ve Wheels of Aurelia var. Bugünden itibaren 22 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunları ve gereksinimlerini sizler için listeledik.

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Just Cuase 4: RELOADED

Just Cause 4 bizleri Güney Amerika’da yer alan yapıma ait ada Solis’e götürüyor. Black Hand örgütünün lideri Gabriela Morales’in peşine düştüğümüz yapımda bol aksiyon ve bol heyecan oyuncuları bekliyor. Hikaye konusunda oyunculardan bazı tepkiler alan fakat ciddi bir kesim tarafından da beğenilen oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Sistem gereksinimleri

Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 güncelleme Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM ) | AMD R9 270 (2GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 59 GB kullanılabilir alan

Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit )

İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6GB VRAM) | AMD Vega 56 (6GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 59 GB kullanılabilir alan

Wheels of Aurelia

1970’lerin çalkantılı İtalya’sının batı kıyılarına doğru sürükleyici bir seyahate çıktığımız yapımda, cesur ve agresif bir kadın olan Lella ile İtalya tarihindeki karmaşık bir dönemde yaşananları deneyimliyoruz. Bu yolda yapmamız gereken ise Lella’nın geçmişinde yaşadığı olayları gün yüzüne çıkarmak.

Sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 +

İşlemci: 2.0GHz CPU

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512MB Ekran kartı

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: X64 Dual Core CPU 2+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB Ekran kartı

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Just Cause 4: RELOADED ve Wheels of Aurelia için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın

Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 22 Nisan.