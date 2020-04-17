Haber
Epic Store’da, 68 TL değerindeki haftanın ücretsiz oyunları!
Epic Store’un her hafta belli başlı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sağladığını biliyoruz. Bu haftanın ücretsiz oyunlar köşesinde ise sevilen seri Just Cuase 4: RELOADED ve Wheels of Aurelia var. Bugünden itibaren 22 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunları ve gereksinimlerini sizler için listeledik.
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Just Cuase 4: RELOADED
Just Cause 4 bizleri Güney Amerika’da yer alan yapıma ait ada Solis’e götürüyor. Black Hand örgütünün lideri Gabriela Morales’in peşine düştüğümüz yapımda bol aksiyon ve bol heyecan oyuncuları bekliyor. Hikaye konusunda oyunculardan bazı tepkiler alan fakat ciddi bir kesim tarafından da beğenilen oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 güncelleme Windows 7 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM ) | AMD R9 270 (2GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 59 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit )
İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6GB VRAM) | AMD Vega 56 (6GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 59 GB kullanılabilir alan
Wheels of Aurelia
1970’lerin çalkantılı İtalya’sının batı kıyılarına doğru sürükleyici bir seyahate çıktığımız yapımda, cesur ve agresif bir kadın olan Lella ile İtalya tarihindeki karmaşık bir dönemde yaşananları deneyimliyoruz. Bu yolda yapmamız gereken ise Lella’nın geçmişinde yaşadığı olayları gün yüzüne çıkarmak.
Sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows XP SP3 +
İşlemci: 2.0GHz CPU
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: 512MB Ekran kartı
Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7+
İşlemci: X64 Dual Core CPU 2+
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 1 GB Ekran kartı
Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Just Cause 4: RELOADED ve Wheels of Aurelia için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 22 Nisan.
Oyun
Crysis Remastered tüm platformlara geliyor!
Efsanevi oyun Crysis geri dönüyor. Crytek‘in efsaneleşen aksiyon oyununu PC, Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch için yeniden düzenleyeceği öğrenildi.
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Crysis Remastered duyuruldu!
Aksiyon FPS oyunları denince akla gelen oyunların başında gelen Crysis, yenilenmiş haliyle tekrar oyuncularla buluşuyor. İlk olarak 2007 senesinde piyasaya çıkarılan oyun, seri olarak oyuncuların hep beğenisini kazanmıştı. Dönemine göre üstün grafikleri ve farklı hikayesiyle karşımıza çıkan oyun hala oynanabilir durumdaydı. Crysis serisinin hayranları, müjdeli haberi Crytek üzerinden aldı. Firma Crysis oyununun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Crysis Remastered‘ın geleceğini duyurdu. Video halinde yapılan paylaşımda oyun görüntüleri yerine kullanıcıların komik yorumlarına yer verildi. Ayrıca oyunun PC, Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch platformlarına çıkacağı belirtildi. Anlaşılan Crytek herkesin Crysis‘i oynamasını istiyor.
CLOAK DISENGAGED
You’ve been asking. You’ve been waiting.
Today, that wait is over. It’s coming:
Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD
— Crysis (@Crysis) April 16, 2020
2007 yılında çıkarılan oyunun günümüz bilgisayarlarında bile hala tam performanslı çalışamadığı oyun, yenilenmiş sürümü ile birlikte yeniliklerde sunuyor. Oyun bu sıralar çok moda olan ışın izleme özelliği sayesinde daha gerçekçi ortamlara sahip olacak. Bu desteği yazılımsal olarak sağlayan firma ayrıca oyunun Nintendo Switch versiyonu için Witcher 3‘ü düzenleyen Saber Interactive‘den yardım almış. Bakalım Crysis Remastered eski versiyonu gibi bilgisayar eriten seviye de mi olacak? Remastered oyunların moda olduğu şu günlerde bu furyaya eklenecek başka klasik oyun olacak mı merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 serisi için resmi bir video yayımlandı!
Huawei Nova 7 modelinin 23 Nisan olan tanıtım tarihinin bir görsel ile sızdırılmasının ardından Huawei model ile ilgili resmi bir video yayımladı.
Yapılan sızıntılarda Nova 7 serisinin delik çentikli ekranı ve P40 serisinden görmeye alışık olduğumuz kare şekilli kamera modülü ortaya çıkmıştı. Huawei bugün itibarıyla Çin’li Weibo üzerinden sızan özellikleri onaylayan bir video yayımladı. Videoda muhtemelen Kirin 990 5G yonga seti ile gelecek olan Pro versiyonun kavisli bir ekrana sahip olduğu görülüyor (00:13). Sizde haberimizin devamından videoyu izleyebilirsiniz.
Ayrıca model adı HNB-AN10 olan ve Nova 7 olduğu tahmin edilen bir akıllı telefon Android 10 ve 8 GB RAM ile ortaya çıktı. Söz konusu akıllı telefon yeni duyurulan, 1,84 GHz taban frekansına ve 7 nm üretim teknolojisine sahip olan Kirin 985 yonga seti ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
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Nova 7 serisinde bulunacak olan Nova 7, 7 SE ve 7 Pro modellerinin ~285$ ile ~600$ arası fiyat etiketlerine sahip olmaları beleniyor.
Haberimize konu olan ve cihazlara ait çoğu özelliğin sızıntılara dayandığını ve resmi tanıtım sonrasında kesinleşeceğini belirtelim. 23 Nisan tarihinde tanıtılacak olan Huawei Nova 7 serisinin tanıtımına 1 haftadan az bir süre kaldı.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo3, resmi olarak görüntülendi!
Vivo iQOO Neo3, piyasadaki en ucuz Snapdragon 865 kullanan telefon olarak piyasaya çıkacak. Cihaz, 23 Nisan Perşembe günü resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise marka yöneticisi Feng Yufei, Weibo üzerinden telefonun ilk resmi görüntüsünü yayınladı.
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iQOO Neo3 tasarımsal olarak nasıl değerlendirildi?
iQOO Neo3 ilk resmi görüntülere göre, arka tarafında sol üst köşede günümüzde her telefonda görmeye alıştığımız dikdörtgen tasarımı ile gelecek. Cihazın kamera kurulumu ise üçlü bir düzende olacak. Ayrıca kameraların üstünde bir LED flaşta bulunacak. Kameranın bulunduğu çıkıntı, siyah – gri renk kırılımlarını barındıran bir tasarıma sahip. Telefon hakkında bildiğimiz bir diğer bilgi ise, iQOO Neo3‘ün model numarasına sahip bir telefon CCC‘de onaylanmıştı. CCC tarafından paylaşılan bilgiye göre cihaz, 11V/4A hızlı şarj ile gelecek. Bu da telefonun 44W ile hızlı şarj olabileceğini gösteriyor.
Vivo iQOO Neo3 ile ilgili elimizde çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın parmak izi okuyucusunun resimde gösterildiği gibi yanda olduğunu biliyoruz. Ayrıca bazı sızıntılar cihazın LCD ekrana sahip olacağını gösteriyor. Şimdilik elimizde ekrana dair tek kesin bilgi, 144 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek olması. Fakat bu ekran tazeleme hızı sabit bir şekilde değil, oyun ve uygulamaya göre değişiklik gösterecek. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.