Xbox Series V konsolu ortaya çıktı

Microsoft, yeni oyun konsolu çıkarmaya devam ediyor. Project Edinburgh kod adına sahip konsolun, Xbox Series X’in disksiz bir alternatifi olması bekleniyor. Yeni konsolun adının Xbox Series V olması bekleniyor.

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Xbox Series V neler vaat ediyor?

Microsoft’un üçüncü yenil nesil konsolu olacak olan konsol Project Edinburgh kod adıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde serinin uygun fiyatlı üyesi olacak olan Xbox Series S tanıtılmıştı. Ancak Microsoft bu kadarıyla yetinmeyecek gibi duruyor. Geçtiğimiz nesilde Sony’e karşı rekabette başarısız olan Microsoft, çeşitliliği arttırarak herkese hitap eden bir oyun konsolu üretmek ve rekabeti kızıştırmak istiyor. Yeni konsolun Xbox Series X ve Series S’in arasına konumlanacağı öngörülüyor. Xbox Series X’in disksiz versiyonu olan konsol, Series S’in aksine 4K çözünürlükte oyunculuğu vaat edecek gibi duruyor. Bu yeni konsolun Sony’nin disksiz PS5’ine rakip olarak geliştirildiği söyleniyor.

(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S 👀 pic.twitter.com/C8V2FYYF5e — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 11, 2020

Yeni konsolun geleceğine dair en büyük delil Project Edinburgh kod adı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Xbox One’ın işletim sistemi kodlarında Project Anaconda, Project Lockheart ve Project Edinburgh olmak üzere üç farklı kod adı ortaya çıkmıştı. Project Anaconda, Xbox Series X olarak karşımıza çıkmıştı. Project Lockheart ise Xbox Series S olarak geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yine de bu bilgilerin henüz bir kesinliği buluınmamakta.