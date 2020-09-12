Oyun
Xbox Series V konsolu ortaya çıktı
Microsoft, yeni oyun konsolu çıkarmaya devam ediyor. Project Edinburgh kod adına sahip konsolun, Xbox Series X’in disksiz bir alternatifi olması bekleniyor. Yeni konsolun adının Xbox Series V olması bekleniyor.
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Xbox Series V neler vaat ediyor?
Microsoft’un üçüncü yenil nesil konsolu olacak olan konsol Project Edinburgh kod adıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde serinin uygun fiyatlı üyesi olacak olan Xbox Series S tanıtılmıştı. Ancak Microsoft bu kadarıyla yetinmeyecek gibi duruyor. Geçtiğimiz nesilde Sony’e karşı rekabette başarısız olan Microsoft, çeşitliliği arttırarak herkese hitap eden bir oyun konsolu üretmek ve rekabeti kızıştırmak istiyor. Yeni konsolun Xbox Series X ve Series S’in arasına konumlanacağı öngörülüyor. Xbox Series X’in disksiz versiyonu olan konsol, Series S’in aksine 4K çözünürlükte oyunculuğu vaat edecek gibi duruyor. Bu yeni konsolun Sony’nin disksiz PS5’ine rakip olarak geliştirildiği söyleniyor.
(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S 👀 pic.twitter.com/C8V2FYYF5e
— Idle Sloth 🙅🏻♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 11, 2020
Yeni konsolun geleceğine dair en büyük delil Project Edinburgh kod adı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Xbox One’ın işletim sistemi kodlarında Project Anaconda, Project Lockheart ve Project Edinburgh olmak üzere üç farklı kod adı ortaya çıkmıştı. Project Anaconda, Xbox Series X olarak karşımıza çıkmıştı. Project Lockheart ise Xbox Series S olarak geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yine de bu bilgilerin henüz bir kesinliği buluınmamakta.
Oyun
Playstation 5 fiyatı ve çıkış tarihi 16 Eylül’de duyurulacak!
Sony yeni nesil konsolu Playstation 5 için bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. 16 Eylül Çarşamba günü 23.00’da yapılacak olan etkinlikte Playstation 5 fiyatı ve konsol hakkında yeni bilgiler duyurulabilir.
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Playstation 5 hakkında yeni detaylar duyurulacak
Sony’nin yaptığı duyuruya göre 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan etkinlikte dünya genelindeki üçüncü parti firmaların oyunları hakkında yeni detaylar verilecek. Bunun yanı sıra Sony himayesindeki birinci parti oyun stüdyolarının oyunları hakkında da yeni detaylar gelecek. Kesin bir duyuru olmamakla birlikte, hem Blu-Ray hem de dijital versiyon Playstation 5 fiyatı ve çıkış tarihinin de bu etkinlikte duyurulması bekleniyor. Aynı zamanda konsolun ön siparişe açılabileceği de konuşulanlar arasında.
PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki
— PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020
Geçtiğimiz günlerde Sony’nin oyun konsollarında en büyük rakibi Microsoft, uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S’in duyurusunu yapmış ve uygun fiyatıyla rekabeti kızıştırmıştı. Bu duyurunun ardından yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Series S’in çıkış tarihlerini ve fiyatlarını duyurmuştu. Bu duyurularla birlikte Microsoft, oyuncularının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Sony ise bu durum karşılığında sessizliğini korumuştu. Bir süredir sessiz kalan Sony’nin bu duyurulara nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor. Oyuncuların ilgisini çekmek isteyen Sony’den, Playstation 5 ve yeni nesil oyunlar hakkında güzel şeyler görmeyi umuyoruz. Playstation 5 etkinliği ülkemizde Çarşamba günü 23.00’da gerçekleşecek.
Donanım
Nvidia GeForce RTX 3080 performansıyla etkiliyor!
Nvidia GeForce RTX 3080 için yapılan oyun ve performans testleri Çinli bir ekip tarafından paylaşıldı. Ampere mimarisinden gücünü alan kart, önceki nesle göre büyük farkları beraberinde getiriyor. Ekran kartı, 4K çözünürlükte ulaşabildiği FPS değerleriyle etkiliyor.
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Nvidia GeForce RTX 3080 oyun ve performans testleri
Far Cry New Dawn oyunuyla yapılan testlere göre RTX 3080 FHD hatta 2K çözünürlük için bile bir hayli fazla gelmiş. O kadar ki RTX 2080Ti ile neredeyse aynı performansı göstermiş. Ancak iş 4K çözünürlüğe gelince RTX 3080 farkını ortaya koymuş. 2K Ultra ayarlarda yapılan testte 129 FPS alan RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %5.7 daha yüksek performans göstermiş. 4K Ultra’da ise 89 FPS alırken, 2080Ti 79 FPS’de kalmış.
Shadow Of Tomb Raider’da ise 2K Ultra ayarlarda yapılan testte RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %29.5 oranında daha fazla FPS alabildiğini görüyoruz. DLSS açık yapılan testte ise fark %22.5 seviyesinde. 4K çözünürlükte yapılan testlerde ise RTX 3080, 103 FPS ile 2080Ti’dan %33 daha iyi performans göstermiş. DLSS ile birlikte ise %22.6’lık benzer bir fark görüyoruz.
Sentetik testlere baktığımızda da durum değişmiyor ve RTX 3080 rakiplerine büyük bir fark atmayı başarıyor. RTX 2080Ti, RTX 3080’den %24 yavaş kalırken; RTX 2080, RTX 3080’den %37 daha düşük performans göstermiş.
Oyun
Nintendo, Fornite için özel Switch üretecek!
Nintendo, son dönemlerin popüler oyunu Fortnite için özel Switch üretecek. Switch Fornite Edition özel tasarım ve ekstra yazıılımlar ile gelecek.
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Nintendo Switch Fornite Edition tasarımı
Fortnite için özel üretilen bu modelin en dikkat çekici yanı özel bir tasarıma sahip olması. Aşağıdaki görsellerde de göründüğü üzere ilk dikkat çeken ayrıntı konsolun kontrolcülerinin sarı ve mavi renklere sahip olması. Ayrıca konsolun arkasında da Fortnite karakterlerinin yüzlerine yer verilmiş.
Fortnite’ın on yüklü olarak geldiği Nintendo Switch oyunda harcamanız üzere size 2.000 V-Bucks hediye ediyor. Bu V-Bucks’ları, Wildcat kıyafeti (artı iki ekstra stil), Sleek Strike Back Bling (ve iki ekstra stil) ve diğer kozmetik ürünlere harcayabilirsiniz.
Switch Fortnite Edition fiyatı ve çıkış tarihi
Nintendo’nun özel olarak ürettiği bu seri 30 Ekim’de Avrupa’da, 6 Kasım’da da Avustralya ve Yeni Zelanda’da satışa sunulacak. Ürünün Avrupa fiyatı belli olmasa da, Avustralya fiyatı 342 Dolar olarak açıklandı.