Xbox Series V konsolu ortaya çıktı

Microsoft, yeni oyun konsolu çıkarmaya devam ediyor. Project Edinburgh kod adına sahip konsolun, Xbox Series X’in disksiz bir alternatifi olması bekleniyor. Yeni konsolun adının Xbox Series V olması bekleniyor.

Microsoft’un üçüncü yenil nesil konsolu olacak olan konsol Project Edinburgh kod adıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde serinin uygun fiyatlı üyesi olacak olan Xbox Series S tanıtılmıştı. Ancak Microsoft bu kadarıyla yetinmeyecek gibi duruyor. Geçtiğimiz nesilde Sony’e karşı rekabette başarısız olan Microsoft, çeşitliliği arttırarak herkese hitap eden bir oyun konsolu üretmek ve rekabeti kızıştırmak istiyor. Yeni konsolun Xbox Series X ve Series S’in arasına konumlanacağı öngörülüyor. Xbox Series X’in disksiz versiyonu olan konsol, Series S’in aksine 4K çözünürlükte oyunculuğu vaat edecek gibi duruyor. Bu yeni konsolun Sony’nin disksiz PS5’ine rakip olarak geliştirildiği söyleniyor.

(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S 👀 pic.twitter.com/C8V2FYYF5e

— Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 11, 2020