Xbox ve PlayStation Mağazalarında Black Friday İndirimleri Başladı!

Kara Cuma olarak bildiğimiz Black Friday indirimleri PlayStation Store ve Microsoft Store’da başladı. Xbox ve PS oyuncularına yönelik çeşitli indirimler dikkat çekiyor.

PlayStation ve Xbox konsolları Black Friday, yani Kara Cuma olarak bilinen indirim şölenine başladılar bile. PlayStation tarafı garip olarak sadece Amerika hesaplarına açtığı bu indirimi Microsoft tarafı ise herkese sunuyor. Yani eğer PlayStation Store üzerinden alışveriş yapacaksanız ABD hesabınızın olması gerekli.

Bir diğer bahsetmemiz gereken detay ise bu iki firmanın da sunduğu indirimler sadece aylık abonelik sahiplerine yönelik sunuluyor. Yani PlayStation tarafında indirimlerden yararlanmak için PlayStation Plus, Xbox tarafında da Xbox Live Gold üyesi olmanız gerekiyor.

Xbox tarafındaki bir diğer güzellik ise şu anda Xbox Live Gold üyeliği ve Xbox Game Pass sistemi 1TL fiyatla satılıyor. Kullanıcı sayısını arttırma ve bu iki sistemin güzelliğini göstermek isteyen Microsoft, böyle bir karar alarak Türkiye’deki kullanıcılara ciddi oranda bir indirim sundu.

Destiny 2, Call of Duty: WWII, Assassin’s Creed: Origins, FIFA 18, NBA 2K18, WWE 2K18 gibi birçok oyunda farklı oranlarda indirimlere göz atmanızda fayda var.