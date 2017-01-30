Klavye ve Fare Desteği Xbox One’a Gelebilir

Microsoft’un oyun konsolu Xbox One’a klavye ve fare desteği için yeşil ışık yakıldı.

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 4 için duyurulan klavye ve fare akımı Xbox One’a da sıçradı. Hali hazırda Xbox One konsollarında kullanılabilen USB klavye desteği; Microsoft’un yetkili ismi Phil Spencer‘ın haberine göre daha da genişleyecek duruyor. Kişisel Twitter hesabından takipçisinin sorusunu yanıtlayan Spencer, klavye ve fare ikilisinin şubat ayında çıkacak olan Halo Wars 2 ile birlikte gelmeyeceğini ama çok yakın zamanda bu desteğin konsollarına eklemek istediklerini söyledi. Böylelikle gelmesinde hiçbir engel olmayan bu destek, konsolu bir hayli değiştirecek gözüküyor.

Bu düşünce aslında yeni değil. Microsoft‘un 2013 yılında konsol çıkmadan aylar önce, konsola bir klavye kontrol şeması getirme planları zaten vardı. Geçtiğimiz üç sene boyunca bu planlarını uygulamayan şirket, anlaşılan boş durmayıp büyük bir emek ile çalışmalarını sürdürmüşler. Hoş; gelecek bu klavye-fare ikilisi ilgili konsolda ne kadar tutar, ne kadar kullanılır ya da üzerinden ne kadar oyun oynanılır bilemiyoruz ama şirket, bu desteği konsollarına getirmeye bir hayli kararlı.