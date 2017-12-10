Xbox One X ile 3.000 TL Değerindeki Ryzen PC Kıyaslaması (HP Omen X İçerir)

2.699 TL fiyata sahip Xbox One X mi? Yoksa 3.000 TL değerindeki PC toplamak mı? Sorunun cevabını bu videmuzda arıyoruz.

Son dönemlerin en çok konuşulan cihazı haline gelen Xbox One X, 2.699 TL karşılığında 4K HDR destekli ve 60fps oyun oynayabilme desteği sunuyor. Peki, 3.000 TL bütçe ile Ryzen sistem toplarsak Xbox One X’e göre ne gibi avantajlara ve dezavantajlara sahip oluruz?

İşte bu sorunun cevabını arayan Aydoğan, 3.000 TL bütçe ile Ryzen bir sistem kurup Xbox One X deneyimi ile kıyaslama videosu hazırladı. Aynı zamanda 4K deneyiminin de farkını görmek için 2 adet Nvidia GeForce GTX 1080’e sahip olan HP Omen X’e de yer verdi.

Sonuç olarak 3.000 TL bütçeye sahip olup Xbox One X ile PC satın alma düşüncesi arasında kalanlar için hazırladığımız videomuz karşınızda!

İyi seyirler dileriz..

Not: Video girişinde Ryzen PC sistem özelliklerinden bahsedilirken Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4G OC Edition olan ekran kartını dalgınlık ile 1080 diye söylemişim, kusura bakmayınız efendim (Aydoğan)

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3.000 TL Ryzen Sistem Özellikleri

Anakart: MSI B350 Tomahawk AM4

MSI B350 Tomahawk AM4 İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X

AMD Ryzen 3 1300X Bellek: A-Data XPG Dazzle DDR4 8GB 2400MHz DDR4 2400Mhz

A-Data XPG Dazzle DDR4 8GB 2400MHz DDR4 2400Mhz Ekran Kartı: MSI GeForce GTX1050 Ti 4GT OC Edition

MSI GeForce GTX1050 Ti 4GT OC Edition Depolama: Kingston 240GB HyperX 3K SSD

Kingston 240GB HyperX 3K SSD Depolama(2): Seagate Barracuda 1TB 3.5″ 7200RPM

Seagate Barracuda 1TB 3.5″ 7200RPM Kasa: Everest Rampage Armor L02 (500W)

HP Omen X Özellikleri