Xbox One ile Nintendo Switch Çapraz Platform Oyunlarını Arttırıyor

Bu yıl ki E3 etkinliğinde, Microsoft çapraz platform ile büyük bir gelişme paylamıştı.

Minecraft’ın çoğu versiyonunun çapraz platformu destekleyeceğini açıklayan Microsoft, oyunu Xbox One ile Nintendo Switch birlikte oynanabilir yapmıştı. Bu haberden sonra kafasını Sony’ye çeviren insanlar, Sony’nin başka bir konsol ile çapraz platform yapmayacağını öğrenince hüsrana uğramıştı.

Şimdi ise başka bir oyunun daha Xbox One ve Nintendo Switch ile çapraz platform olacağı doğrulandı. Geliştirici Black Riddles “third-person shooter” oyunu olan Crazy Justice oyunun Xbox One, Nintendo Switch ve PC cihazları arasında çapraz platform destekleyeceğini açıkladı. Black Riddles’ın yaptığı açıklamadan çok zaman geçmeden Xbox patronu Phil Spencer’dan da bir doğrulama açıklaması geldi.

Şuanda Fig isimli site üzerinden kampanya için 26,745 Dolar toplamayı başaran Crazy Justice, 30,000 Dolarlık hedefine neredeyse ulaştı. 20 Ekim’de kampanyası bitecek olan oyun 2018’de Xbox One, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. Sony tarafından reddedilmesine rağmen çapraz platform desteği, ileride kaçınılamaz bir yenilik olacağa benziyor.