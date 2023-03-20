Spencer, Financial Times’a verdiği bir röportajda, Activision Blizzard anlaşmasının düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde Microsoft’un bir Xbox mobil mağazası açacağını söyledi.

Şirket şu anda Apple ve Google gibi en büyük platform sahiplerine meydan okuyabilmek için mobil ekosistemlerin daha açık hale gelmesini bekliyor. Microsoft Gaming CEO’su, “Xbox’ı ve hem bizim hem de üçüncü taraf ortaklarımızın içeriklerini birilerinin oynamak isteyeceği her ekranda sunabilecek bir konumda olmak istiyoruz,” dedi.

Tam teşekküllü bir Xbox mobil mağazası, AB mevzuatında yapılacak değişiklikler nedeniyle mümkün olabilir. Geçtiğimiz aralık ayında Apple’ın, mobil pazardaki hakim konumlarını kötüye kullanmalarını önlemeyi amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası’na (DMA) uymak zorunda kalacağı bildirildi. Dolayısıyla, Avrupalı kullanıcıların iOS gibi kapalı ekosistemlerde bile üçüncü taraf uygulamaları ve mağazaları yüklemelerine izin vermelidir.

Spencer Financial Times’a yaptığı açıklamada Microsoft’un bunu “büyük bir fırsat” olarak gördüğünü söyledi. Candy Crush Saga, Diablo Immortal ve Call of Duty: Mobile gibi Activision Blizzard mobil oyunları da şirketin yeni uygulama mağazasına kullanıcı çekmesine yardımcı olacaktır.

Microsoft mobil genişlemesi hakkında ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında açıklama yapmıştı. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu’na (CMA) verdiği yanıtta şirket, Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın almasının “mobil cihazlar da dahil olmak üzere bir dizi cihazda faaliyet gösteren yeni nesil bir oyun mağazası yaratma yeteneğini” geliştireceğini söyledi.

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Microsoft’a göre bu birleşme, Apple ve Google‘ın hakimiyetindeki mobil pazarda rekabeti artıracak. Activision Blizzard ise Microsoft’a “mobil oyun geliştirme, pazarlama ve reklamcılık alanlarında çok ihtiyaç duyulan uzmanlığı” kazandıracak.

Ancak 68.7 milyar dolarlık anlaşma henüz düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmadı. ABD Federal Ticaret Komisyonu 2 Ağustos’ta yapılması planlanan antitröst duruşması öncesinde belgeleri topluyor. CMA’nın birleşme konusunda nihai kararını vermek için 26 Nisan’a kadar süresi var ve Avrupa Komisyonu anlaşmayı 22 Mayıs’ta karara bağlayacak.