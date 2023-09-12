Oyunculara özel hazırlanmış bardaktan tutun, masaya kadar birçok farklı ürün bulunuyor. Son olarak Microsoft cephesi Xbox’a özel bir kredi kartıyla bu trende katılacak. Microsoft, oyunculara özel bir kredi kartı olan Xbox Mastercard‘ı Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xbox Mastercard, Barclays US Consumer Bank ile ortaklaşa sunulacak ve yıllık ücreti olmayacak. Oyunlarda kazançlı çıkın!

Microsoft, Xbox Mastercard ile Oyunculara Özel Avantajlar Sunuyor!

Xbox Mastercard, Microsoft’un oyuncu topluluğuna daha fazla değer sunma amacı taşıyor. Bu kredi kartı ile oyuncular her harcama işlemi için puan kazanacaklar. Bu puanlar daha sonra xbox.com’da oyunlar ve eklentiler satın almak için kullanılabilecek. Xbox Mastercard, 21 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Xbox kullanıcılarına sunulacak. Kartın 2024 yılında daha geniş bir kitleye sunulması planlanıyor.



Xbox Mastercard ile oyuncular, yayın hizmetleri ve yemek dağıtım hizmetleri dahil olmak üzere her 1 dolarlık harcamada kart puanı kazanabilecekler. Ayrıca, kart üyeleri ilk satın alımlarında çeşitli avantajlardan yararlanacaklar.

Sunulacak bazı avantajlar ise şu şekilde:

İlk alışverişlerinden sonra 5.000 kart puanı (50 dolar değerinde) bonus.

Yeni Game Pass üyeleri için ilk satın alımlarından sonra üç aylık Xbox Game Pass Ultimate hediye edilecek. Zaten Game Pass üyesi olanlar, bu avantajı bir arkadaşlarına hediye edebilecekler.

Kartlarını beş ikonik tasarım arasından seçme ve Oyun Etiketiyle kişiselleştirme seçeneği.

Temassız ödemeler ve dijital cüzdanlar ile kullanım esnekliği.

Kart üyelerinin FICO Kredi Puanlarına ücretsiz çevrimiçi erişim, böylece kredi puanlarını takip edebilirler.

Sahtekarlık koruması, böylece kart üyeleri yetkilendirmedikleri ücretlerden sorumlu olmazlar.

Xbox Insider Programına katılarak bu avantajlardan yararlanmak isteyenler, Xbox Insider Hub uygulamasını indirebilir veya Xbox Insider SSS sayfasını ziyaret edebilirler. Microsoft, oyunculara daha cazip bir oyun deneyimi sunma yolunda önemli bir adım atmış gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xbox’ın yeni kartı sizce kullanıcılara yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!