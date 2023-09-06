Google, Play Store kullanıcılarına en son uygulama ve oyunları tanıtan “The Play Report” adlı yeni bir video serisi başlatıyor. Bu video serisi, Google Play Store’un keşfedilmemiş saklı uygulamalarını kullanıcılara göstermeyi hedefleyen bir girişim olarak öne çıkıyor! İşte yeni Google Play Store ana sayfası!

Google Play Store’a Yeni Bir Video Serisi Geliyor: İşte “The Play Report”

“The Play Report”, Google çalışanları ve YouTube İçerik Üreticileri gibi uzmanlardan oluşan bir ekibin sunumuyla geliyor. Videolar, Google Play Store’a gelen en yeni ve en iyi uygulamaları ve oyunları öne çıkaracak. Bu video serisi, kullanıcılara “ne indirileceğine dair bilgilendirme” konseptiyle sunulacak kısa ve öz içerikler sunacak.

Yeni video serisi, Play Store’un üst kısmında öne çıkarılacak. Her video, vurgulanan uygulamanın adını gösterecek, bu sayede hangi uygulamanın Shorts videosunu izlediğinizi görebileceksiniz. Ayrıca, izleyicilere hızlıca ilgili uygulamayı indirmeleri için bir yükleme düğmesi sunulacak.

Google’ın bu yeni girişimi, aslında tamamen yeni değil. Önceden de Google Play Store’de oyun ve uygulamaların fragmanlarına dair videolar yer alıyordu. Ancak artık bu videolar kısa videolarla ve gerçek insanların anlatımıyla güncellenecek. The Play Report’un yanı sıra, bu videoların aynı zamanda Google Play’in mevcut YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarına da yükleneceği bildiriliyor.

Google, bu video serisi ile Play Store kullanıcılarının en son uygulama ve oyunları keşfetmelerini ve kullanıcı deneyimini geliştirmelerini amaçlıyor. Bu yeni yaklaşım, Google’ın gizli cevherleri ve trend uygulamalarını ortaya çıkarmak için denediği bir yol olarak dikkat çekiyor.

Bu yeni uygulamanın ne zaman başlayacağı ve hangi sıklıkla güncelleneceği hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Ancak bunun Google Play Store kullanıcılarının heyecanla beklediği bir gelişme olduğu kesin. Bu yeni video serisi ile kullanıcılar, Play Store’da daha fazla keşif yapma şansına sahip olacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni özelliği yararlı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!