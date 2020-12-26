Oyun
Xbox için sunulan 2020’nin en iyi 6 oyunu
Xbox, 2020’de oynayabileceğiniz çeşitli oyunları sizlere sundu. Xbox Series X, Xbox Series S ya da Xbox One konsoluna sahip olun, vakit geçireceğiniz birkaç oyuna sahip olmak kesinlikle güzel.
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2020 yılında da Xbox’ınızla, çeşitli oyunlara erişim sağlayabilirsiniz
Sahip olduğunuz cihazlarla (Xbox Series X, Xbox Series S), istediğiniz oyunlara tek tek para vermek yerine onları birlikte satın almanız mümkün. İstediğiniz oyunları tek tek almak yerine, Game Pass Ultimate aboneliği sayeside birçok oyuna erişim sağlayabilirsiniz. Bu aboneliğe, aylık 44.99 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Game Pass Ultimate size, indirebileceğiniz ve popüler olan oyunlarda belirli indirimler sağlar. Bunun yanında konsollarda ve Android cihazlarda da oyun indirmenize izin verir. Eğer bu gibi ayrıcalıklar yerine sadece bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız, temel Game Pass size göre bir abonelik. Bu aboneliğe ayda sadece 29.99 TL vererek satın alabilirsiniz. Abonelik size birçok oyunu sunacaktır fakat bu oyunlara sadece PC üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Seçtiğiniz herhangi bir abonelikle, EA oyunlarına erişebilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak, çoklu oyuncu seçeneğiyle oyun oynama olanağını da size sunar. Abonelikleriniz sayesinde, seçtiğimiz 6 oyundan 3’üne erişmeniz mümkün. Sizin için hazırladığımız bu oyunların bireysel fiyatlarını da bir araya getirdik.
Xbox 6 muhteşem oyunuyla 2020’yi geride bıraktı
“Yakuza: Like a Dragon
Serinin yedinci oyunu olan Yakuza, diğer oyunlarda da olduğu gibi, bazı RPG unsurları ile bağlanmış düz bir beat-em-up olmak yerine sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Yakuza, Game Pass‘te bulunmasa da Smart Delivery’yi desteklemekte. Bireysel fiyatı ise 457.5 TL.
“Cyberpunk 2077”
Diğer oyunların yanı sıra daha geniş ve daha derin RPG unsurlarına sahip oyun, uzun süredir bekleniyordu. Eğer Night City dünyasına dalmak istiyorsanız bu oyun size göre. Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarıyla uyumlu olan oyun için yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme oyunu satın alan kişiler için ücretsiz olacak. Oyunun bireysel fiyatı ise 468 TL.
“Tony Hawk’s. Pro Skater 1 And 2 Remaster”
Orijinal PlayStation’ın klasikleriden sayılan bu oyun, kaykay oyunlarına ilginiz varsa almanız gereken bir oyun. Grafik standartları geliştirilmiş olan oyun, çevre tasarımlarıyla size eksikiz bir deneyim yaşatıyor. Fakat ne yazık ki bu oyun da Game Pass‘te mevcut değil. Ancak Xbox One sürümü yeni Xbox konsollarında uyumlu. Oyunun fiyatı ise 356 TL.
“Forza Horizon 4”
Forza Horizon 4 , Gran Turismo ve hatta Forza Motorsport oyunları gibi aşırı ciddi oyun tonları olmadan Birleşik Krallık’ta off-road yapmanıza izin veren bir yarış simülasyonudur. Oyun tüm Xbox konsolları için Game Pass‘te bulunmaktadır. Oyunun üç farklı paketi var, Standart Edition 234.5 TL, Ultimate Edition 301.05 TL, Deluxe Edition 539 TL karşılığında oyuna erişebilirsiniz.
“Apex Legends”
Tasarım açısından Fortnite ve PUBG gibi diğer battle royale oyunlarına benzer şekilde , bu oyun zirveye tırmanmak için yalnızca bir şansın olduğu rekabetçi bir nişancı oyunudur. Oyunu ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz. X/S serisi konsollarında daha iyi performans sağlayan yeni nesil bir yama aldı.
“Gears Tactics”
Oyun, ilk Geas of War’un 12 yıl öncesinde geçen hızlı tempolu, sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Sera gezegenindeki şehirler, yer altından yükselen korkunç bir tehdit olan Locust Horde karşısında durur. Hükümet karmaşa içindeyken, hayatta kalanlardan oluşan bir birlik insanlığın son umudu olur. Oyun Game Pass’te mevcut. Fiyatı ise 469 TL.
Genel
PlayStation 5 için mutlaka oynamanız gereken 5 oyun
PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde satışa çıkmıştı. 19 Kasım tarihinde ise tüm dünyada resmi olarak satışa sunuldu. Yeni nesil özelliklerle gelen konsol için mutlaka oynamanız gereken 5 oyunu sizler için derledik.
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PlayStation 5 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler bir oyun konsolu. Yakın zamanda satışa sunulmuş ve çok kısa sürede stoklar tükenmişti. Dün yaptığımız haberde tekrar stoklara girdiğiyle ilgili detayları sizlere aktarmıştık. Türkiye için Amazon sitesinde 12999 TL fiyat etiketine sahip konsolu almayı göze aldıysanız bu oyunları mutlaka oynamak isteyeceğinizi düşünüyoruz.
Spider-Man: Miles Morales
Spider–Man: Miles Morales, yalnızca PS4’ün hikayesini devam ettirmekle kalmıyor aynı zamanda PS5‘in ne kadar güçlü bir konsol olduğunu bizlere gösteriyor. Muhteşem ışın izlemesiyle ve yeterli kare hızlarıyla birlikte gerçekçi bir oyun deneyimini bizlere sunuyor. Uçmaktan daha iyi hissettiren süzülmeleri şehir semalarında rahatlıkla yapabilirsiniz. İster dolaşmak isteyin ister kavga etmek isteyin Miles Morales PS5 ile gerçek bir haz sunmayı amaçlıyor.
Bugsnax
Bugsnax, PS5’in indie tarzı oyunları arasında hit yapmış oyunlarından biri. Octodad stüdyosu Young Horses tarafından geliştirilen ve karma böcek yemli yaratıkların vahşi doğada dolaştığı Snaktooth Adası’nda geçen bir macerayı bizlere sunuyor. Görevimiz adayı araştırmak ve Bugsnax’ı yakalamak. Kayıp kaşif arkadaşımızı bulmak. Bu kadar basit anlatmış olsak da oyun bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Çocuklar, yetişkinler ve aslında herkes için uygun bir oyun.
Demon’s Souls
PlayStation 3’te Demon’s Souls’u oynamış olsanız bile PlayStation 5 ile bu deneyimi tekrar yaşamanıza değecek. Yalnızca yeni ve güçlü donanımla daha muhteşem görünmekle kalmıyor aynı zamanda içerikte de bir kısım farklılıkları size sunuyor. Gizemli bir kapı ve orijinalde bulunmayan Seramik Paralar yeni özelliklerden bazıları.
Astro’s Playroom
Astro’s Playroom, PS5 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak geliyor. İlk bakışta bebekler için tasarlanmış demo oyun paketi gibi görünse de Dual Sense yetenekleriyle birlikte sizi de kendisine çekebilir. Dokunsal geri bildirimleri ve farklı ekran dokularına benzersiz yanıtlarıyla birlikte PS5 cihazının özelliklerini tam olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu oyuna bir şans vermeniz muhtemelen onu sevmenize ve kütüphanenizde tutmak isteyeceğiniz oyunlar arasında tutmanıza yetecektir.
Devil May Cry 5 Special Edition
Devil May Cry 5, fantastik ve şeytani bir aksiyon oyun türü olarak karşımıza çıkıyor. PS5 için özel sürümde Dante’nin yaşlandığında ne kadar iyi olabileceğini görüyoruz. Bizimde favorilerimiz arasında bulunan oyunda Special Edition sayesinde farklı bir hareket setine sahip olabileceksiniz. Hızlı yükleme süreleri ve 4k 30FPS ışın izleme açık oynatmasıyla güzel bir performans sunuyor.
Genel
Cyberpunk 2077 oyununa ilk dava resmi olarak açıldı!
Cyberpunk 2077 için ortaya atılan dava iddiaları resmiyete kavuştu. Rosen Hukuk Bürosu CD Projekt Red‘e dava açtığını duyurdu.
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Cyberpunk 2077 resmi olarak davalık oldu!
Oyun dünyası Cyberpunk 2077 oyununu konuşmaya devam ediyor. CD Projekt Red firmasının 7 yıl önce duyurduğu ve beklentilerin tavan olduğu oyun çıkışından bu yana pek çok sorun ile gündeme geldi. Özellikle performans konusunda inanılmaz dalgalı olan yapım konsol oyuncularının büyük tepkisini çekti. Firma içerisinde karışıklığa neden olan oyun, bazı yatırımcıların da sinirlerini germeyi başardı gibi gözüküyor. Geçen hafta ortaya atılan ve gündeme bomba gibi düşen dava dedikoduları gerçeğe dönüştü. ABD merkezli Rosen Hukuk Bürosu, yapımcı firma CD Projekt Red‘e oyunun eski nesil konsollarda yaşattığı problemler nedeniyle dava açtığını tüm dünyaya duyurdu.
Konuyla alakalı bir de basın bülteni yayımlayan hukuk bürosu, davanın en büyük sebebi olarak oyunun eski nesil konsollarda sunduğu hataları gösterdi. Hukuk bürosu oyunun görsel olarak oynanmasının mümkün olmadığını belirtti. Firmanın maddi manevi zarar görmesi gerektiğini belirten Rosen Hukuk Bürosu, oyunun tanıtımı sırasında gerçekleştirilen reklam kampanyalarının da yanıltıcı olduğunu dünyaya duyurdu. Öte yandan %30‘a yakın değer kaybı yaşayan firma geçtiğimiz günlerde oyunun 13 milyon satış rakamına ulaştığını hayranlarına duyurdu. Dava konusunda resmi bir açıklama yapmayan CD Projekt Red’in bir sonraki hamlesi merak konusu. Bakalım Cyberpunk 2077 hatalarından kurtulup gerçek potansiyelini göstermeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Darkest Dungeon, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 39 TL değerindeki rol yapma oyunu Darkest Dungeon ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 26 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Dokuzuncu günün ücretsiz oyunu, bir rol yapma oyunu olan Darkest Dungeon oldu. Oyunu, 26 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Geçtiğimiz günün ücretsiz oyunuysa Inside olmuştu.
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