Xbox için sunulan 2020’nin en iyi 6 oyunu

Xbox, 2020’de oynayabileceğiniz çeşitli oyunları sizlere sundu. Xbox Series X, Xbox Series S ya da Xbox One konsoluna sahip olun, vakit geçireceğiniz birkaç oyuna sahip olmak kesinlikle güzel.

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2020 yılında da Xbox’ınızla, çeşitli oyunlara erişim sağlayabilirsiniz

Sahip olduğunuz cihazlarla (Xbox Series X, Xbox Series S), istediğiniz oyunlara tek tek para vermek yerine onları birlikte satın almanız mümkün. İstediğiniz oyunları tek tek almak yerine, Game Pass Ultimate aboneliği sayeside birçok oyuna erişim sağlayabilirsiniz. Bu aboneliğe, aylık 44.99 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Game Pass Ultimate size, indirebileceğiniz ve popüler olan oyunlarda belirli indirimler sağlar. Bunun yanında konsollarda ve Android cihazlarda da oyun indirmenize izin verir. Eğer bu gibi ayrıcalıklar yerine sadece bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız, temel Game Pass size göre bir abonelik. Bu aboneliğe ayda sadece 29.99 TL vererek satın alabilirsiniz. Abonelik size birçok oyunu sunacaktır fakat bu oyunlara sadece PC üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Seçtiğiniz herhangi bir abonelikle, EA oyunlarına erişebilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak, çoklu oyuncu seçeneğiyle oyun oynama olanağını da size sunar. Abonelikleriniz sayesinde, seçtiğimiz 6 oyundan 3’üne erişmeniz mümkün. Sizin için hazırladığımız bu oyunların bireysel fiyatlarını da bir araya getirdik.

Xbox 6 muhteşem oyunuyla 2020’yi geride bıraktı

“Yakuza: Like a Dragon

Serinin yedinci oyunu olan Yakuza, diğer oyunlarda da olduğu gibi, bazı RPG unsurları ile bağlanmış düz bir beat-em-up olmak yerine sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Yakuza, Game Pass‘te bulunmasa da Smart Delivery’yi desteklemekte. Bireysel fiyatı ise 457.5 TL.

“Cyberpunk 2077”

Diğer oyunların yanı sıra daha geniş ve daha derin RPG unsurlarına sahip oyun, uzun süredir bekleniyordu. Eğer Night City dünyasına dalmak istiyorsanız bu oyun size göre. Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarıyla uyumlu olan oyun için yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme oyunu satın alan kişiler için ücretsiz olacak. Oyunun bireysel fiyatı ise 468 TL.

“Tony Hawk’s. Pro Skater 1 And 2 Remaster”

Orijinal PlayStation’ın klasikleriden sayılan bu oyun, kaykay oyunlarına ilginiz varsa almanız gereken bir oyun. Grafik standartları geliştirilmiş olan oyun, çevre tasarımlarıyla size eksikiz bir deneyim yaşatıyor. Fakat ne yazık ki bu oyun da Game Pass‘te mevcut değil. Ancak Xbox One sürümü yeni Xbox konsollarında uyumlu. Oyunun fiyatı ise 356 TL.

“Forza Horizon 4”

Forza Horizon 4 , Gran Turismo ve hatta Forza Motorsport oyunları gibi aşırı ciddi oyun tonları olmadan Birleşik Krallık’ta off-road yapmanıza izin veren bir yarış simülasyonudur. Oyun tüm Xbox konsolları için Game Pass‘te bulunmaktadır. Oyunun üç farklı paketi var, Standart Edition 234.5 TL, Ultimate Edition 301.05 TL, Deluxe Edition 539 TL karşılığında oyuna erişebilirsiniz.

“Apex Legends”

Tasarım açısından Fortnite ve PUBG gibi diğer battle royale oyunlarına benzer şekilde , bu oyun zirveye tırmanmak için yalnızca bir şansın olduğu rekabetçi bir nişancı oyunudur. Oyunu ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz. X/S serisi konsollarında daha iyi performans sağlayan yeni nesil bir yama aldı.

“Gears Tactics”

Oyun, ilk Geas of War’un 12 yıl öncesinde geçen hızlı tempolu, sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Sera gezegenindeki şehirler, yer altından yükselen korkunç bir tehdit olan Locust Horde karşısında durur. Hükümet karmaşa içindeyken, hayatta kalanlardan oluşan bir birlik insanlığın son umudu olur. Oyun Game Pass’te mevcut. Fiyatı ise 469 TL.