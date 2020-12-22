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MediaMarkt’tan Xbox Series X Çekilişi!
MediaMarkt yılbaşına özel bir çekiliş düzenliyor. 28 Aralık’ta sona erecek çekilişte bir kişiye Xbox Series X veriliyor.
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Xbox Series X kazanmak ister misiniz?
MediaMarkt tarafından gerçekleştirilen Xbox Series X çekilişi markanın Instagram hesabından gerçekleştiriliyor. Buradaki paylaşıma giderek Xbox Series X’i kazanırsan ne yapacağına dair yaratıcı bir paylaşım yapıp bir arkadaşını etiketleyerek bu şansı elde edebileceksiniz. Çekiliş 20 Aralık 2020’de başladı 28 Aralık 2020’de sonuçlanacak. Bir hafta sürecek bu çekilişte verilecek Xbox Series X’in detaylarına da buradaki ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Xbox Series X: Yeni nesilin en güçlüsü!
Yeni nesil konsolların gözdesi olan Series X, 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızı sunmasıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil oyunlarda üstün performans sunabilen Xbox Series X, daha yeni piyasaya çıkması neticesinde uzun yıllar boyunca eğlence merkeziniz olabilir.
Game Pass ile uygun fiyata oyunculuk
MediaMarkt mağazalarında satışta olan Series X ile beraber konsollardaki yüksek fiyatlı oyunlar yerine Game Pass ile yüzlerce oyuna sahip olabilirsiniz. EA firmasının EA Play sisteminin de dahil olduğu Xbox Game Pass aylık ödeme ile yüzlerce oyuna erişim hakkı tanıyor. Gears 5, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator ve Doom Eternal gibi AAA oyunlardan bolca bulabileceğiniz bu katalog oldukça önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evde vakit geçirirken daha kaliteli ve eğlenceli bir ortam hazırlamak Series X ile mümkün.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
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Türkiye’nin ilk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu
Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında NÖROM kuruldu. Yönetmeliği dün Resmi Gazete‘de yayınlandı.
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NÖROM nedir, ne işe yarayacak?
Yükseköğretim Kurulu Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin, projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacağını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu‘ndan yapılan yazılı açıklamada, GÜ, AÜ ve ODTÜ ortaklığındaki NÖROM Yönetmeliğinin dün Resmi Gazete‘de yayımlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, yönetmelikle Nisan’da yürürlüğe giren stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi amacıyla alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan veren ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak model kapsamında ilk ortak araştırma ve uygulama merkezinin kurulduğu aktarıldı.
Projeyle Türk yükseköğretim sistemine “birlikte iş yapma modeli” kazandırıldığı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“AÜ, GÜ ve ODTÜ NÖROM, Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacak.”
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yönetmelikle kurulan NÖROM‘un ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, modelin Türkiye‘de ilk kez uygulanacağının altını çizdi.
Saraç, “Yeni YÖK, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdürecek.” ifadesini kullandı.
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Amerika, havadan içme suyu çıkarabilecek taşınabilir cihazlar geliştiriyor
Amerika DARPA, havadan içme suyu çıkarmak için taşınabilir üniteler geliştirmek üzere harekete geçti. Bazı sözleşmeler imzalandı bile!
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Havadan içme suyu elde edilecek!
Amerika Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından bir yıl önce tanıtılan, havadaki atmosferik suyun çıkarılmasına yönelik AWE programı uygulamaya koyuluyor.
DARPA, bazı özel kuruluşlarla beş geliştirme sözleşmesi imzaladı ve bir devlet kurumu ile de anlaşma imzaladı. DARPA, yeni malzemeler ve ilkelere dayalı olarak verimli, taşınabilir ve konumsal kullanım alanları görmeyi planlıyor.
Su olmadan insan yaşamı imkansız, ordular ve birlikler için önemi de aynı şekilde. Amerika da bu teknolojiyi ilk olarak orduları için kullanmayı planlıyor. AWE Program Yöneticisi Dr. Seth Cohen, “Temiz suya erişim askerler için kritik önem taşıyor ve mevcut su dağıtım operasyonları çok sayıda finansal, teknik ve lojistik zorluklar ortaya koyuyor” dedi. Bu nedenle, ABD ordusu, geliştiricilere, en kurak iklimde bile havadan su çıkarmak için verimli ve aynı zamanda taşınabilir cihazlar oluşturmaları için talepte bulundu.
Programa başvuran şirketlerin başvurularının gözden geçirilmesinin ardından, sözleşmeler GE Research, Physical Sciences, Honeywell International, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas at Austin ve US Naval Research Laboratory‘ye verildi. DARPA bir basın bülteninde , “Yeni sorbentler geliştirmenin yanı sıra, AWE araştırmacılarının mevcut teknolojilere kıyasla boyutu, ağırlığı ve güç gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak yüksek derecede hareketli birlikler için uygunluklarını optimize etmek için sistemler tasarlamaları gerekecek” dedi.
Çalışma iki aşamada yürütülecek. İlk olarak, küçük mobil askeri gruplara hizmet vermek için taşınabilir bir kurulum oluşturulacak. İkinci olarak, günde 150 kişiye kadar içme suyu sağlamak için bir kamyon nakliye tesisi yapılacak. Basitçe söylemek gerekirse, bir seferi kurulum seçeneğine ve bir de konumsal bir seçeneğe ihtiyaç var. İkinci aşamada, yeni teknoljinin insani yardım görevlerinde de kullanılması gerekiyor.
Özet olarak bu teknoloji, ilk aşamada Amerikan ordusu için kullanılmaya başlanacak. Daha sonra ise halka ve suya ihtiyacı olan insanlara ulaşacak gibi görünüyor.
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YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
YouTube Türkiye için devlet tarafından istenen yükümlülüğü yerine getirerek Türkiye’de gerekli temsilciyi atayacağını resmen duyurdu.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de devlet tarafından sosyal medya için bir karar alınmıştı. Bu karar’a göre Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye’de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmesi gerektiği belirtilmişti. Geçen süre boyunca yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok‘un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ise ceza kesilmişti. Fakat ikinci dönem süreç devam ederken YouTube Türkiye için yayınladığı bildiri ile resmi bir temsilci atayacağını resmen açıkladı.
YouTube Türkiye için temsilci atama bildirisi
“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”.
Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de 2 Kasım’a kadar temsilci belirlemeleri gerekiyordu. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor. Aksi halde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ancak YouTube Türkiye bu adımı ile Türkiye’deki faaliyetlerine sorunsuzca devam edeceği kesinleşmiş oldu.
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