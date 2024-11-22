Xbox hafta sonu ücretsiz oyunlar fırsatı kapsamında bu hafta sonu, toplam değeri 7.000 TL’nin üzerinde olan üç oyunu ücretsiz olarak deneme imkanı sunuluyor. Xbox’un FreePlayDays etkinliği sayesinde oyuncular, belli oyunları hafta sonu boyunca ücret ödemeden deneyebiliyorlar. Özellikle Game Pass Ultimate, Standard ve Core aboneleri için düzenlenen bu etkinlik, geniş bir oyun yelpazesiyle oyuncuların dikkatini çekiyor. Ancak bu hafta sunulan oyunlar herkese açık ve herhangi bir üyelik gerektirmiyor.

Xbox hafta sonu ücretsiz oyunlar hangileri

Xbox hafta sonu ücretsiz oyunlar kapsamında bu hafta öne çıkan üç oyun; F1 24, NHL 25 ve Warriors Orochi 4 Ultimate. Oyunların toplam fiyatı 7.097 TL’yi buluyor. Bu fırsat yalnızca 24 Kasım Pazartesi gününe kadar geçerli. F1 24 ve NHL 25 gibi popüler spor oyunları, bu hafta sonu Xbox kullanıcıları için harika bir fırsat sunuyor.

Oyunların normal fiyatları ne kadar?

F1 24 2.899 TL

2.899 TL NHL 25 2.899 TL

2.899 TL Warriors Orochi 4 Ultimate 1.299 TL

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Xbox hafta sonu ücretsiz oyunlar fırsatından yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Eğer bir Game Pass Ultimate, Standard ya da Core abonesiyseniz, Microsoft Store üzerinden oyunları indirip ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Üyelik gerektiren oyunlarda “Ücretsiz Deneme” seçeneğini bulabilir, herkese açık oyunlarda ise direkt yükleyerek oyun keyfine başlayabilirsiniz. Oyunların tadını çıkarmak için tek yapmanız gereken Xbox Store‘dan giriş yapmak ve oyunları cihazınıza yüklemek.

Xbox hafta sonu ücretsiz oyunlar etkinliği, özellikle yüksek fiyatlı oyunları denemek isteyen oyuncular için mükemmel bir fırsat. Bu hafta sonu Xbox’ta F1 24, NHL 25 ve Warriors Orochi 4 Ultimate gibi oyunları ücretsiz deneyerek hafta sonunuzu keyifli geçirebilirsiniz. Üstelik bu oyunlar sadece birkaç gün boyunca ücretsiz oynanabilir, bu yüzden fırsatı kaçırmayın!

İlginizi Çekebilir: Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri, Tüm indirimli oyunlar ve fiyatları!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!