Microsoft, Xbox Series X ve S konsolları için Şubat 2023 güncellemesini yayınlayarak Xbox One için yeni özellikler ve iyileştirmeler ile bazı değişiklikler getirdi.

Resmi değişikliklere göre Xbox Şubat 2023 güncellemesi, oyun ve güncellemeleri indirirken enerji tasarrufu sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak için değişiklikler getiriyor. Artık ana arka plandan oyun resmini devre dışı bırakabilirsiniz. Google Home uygulamasını konsol için uzaktan kumanda olarak kullanmak artık mümkün ve bu güncelleme birkaç başka değişiklik daha getiriyor.

İçindekiler Yeni özellikler

Yeni özellikler

Bu sürümde şirket, enerji tasarrufu sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak için Xbox Series X, S ve One’ın oyunları ve sistem güncellemelerini elektrik daha düşük karbonlu kaynaklardan geldiğinde indirmesini sağlamak için indirme mekanizmasında değişiklikler yapıyor. Elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan güç sağlar. Bu güncellemede Xbox, rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi daha temiz enerji kullanıldığında güncellemeleri yüklemeye öncelik verecek.

Bu özellik, Windows 11’deki güncellemeler için karbon farkındalığı değişikliklerine benziyor. Ayrıca, yeni enerji verimliliği özelliği yalnızca konsol bağlı olduğunda ve bölgesel karbon yoğunluğu verileri mevcut olduğunda kullanılabilecek.

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Ayrıca, Şubat 2023 güncellemesi daha da fazla enerji tasarrufu sağlamak için “Kapatma” seçeneğini tüm konsollarda varsayılan hale getiriyor (“Uyku” moduna kıyasla 20 kata kadar). Uyku modunu tercih ediyorsanız, konsolu başlatmanın hızlı kalması için aktif saatleri kullanarak ayarı manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir.

Şubat ayı Xbox güncellemesi ayrıca Android cihazlarda Google Home uygulamasının konsolun uzaktan kumandası olarak kullanılabilmesini sağlıyor.

Tasarım değişikliklerinin bir parçası olarak, bu güncellemeden başlayarak, arka planda oyun resmini gizleyebilecek ve bunun yerine düz renkler görüntüleyebileceksiniz. Yeni seçeneğe Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Arka planım > Düz renk ve oyun resmi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Xbox Şubat 2023 güncellemesi şu anda dünya çapındaki tüm konsollara sunuluyor. Ancak, otomatik olarak size sunulmasını bekleyemiyorsanız, güncellemeyi Ayarlar > Sistem > Güncellemeler > Konsolu güncelle bölümünden zorlayabilir ve Güncellemeyi başlat düğmesine dokunabilirsiniz.