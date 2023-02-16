Geçtiğimiz günlerde dört yeni özellik yayınlayan Meta’nın sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın, 2GB boyutuna kadar belge paylaşma özelliğini duyurmak için bir sunum sayfası üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu özelliğin iOS uygulamasının gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması planlanıyor.

WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo’nun haberine göre, “WhatsApp, büyük belgelerin paylaşılmasını kolaylaştırarak 2GB boyutuna kadar belge paylaşma özelliğinin mevcut olduğunu duyurmak istiyor.”

“Bu özellik yeni değil, zira WhatsApp geçen yıl gruplara 512 kişiye kadar kişi ekleme özelliğiyle birlikte bu özelliği zaten yayınlamıştı. En son WhatsApp beta for iOS 23.3.0.76 güncellemesi sayesinde, benzer bir özelliğin iOS uygulamasının gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanmasının planlandığını keşfettik” denildi.

Rapora göre, boyutu 2 GB’a kadar olan belgeleri paylaşmak mümkün olacak ve bu büyük belgeleri hızlı bir şekilde paylaşmak için Wi-Fi bağlantısı önerilecek.

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Buna ek olarak, mobil veri bağlantısı kullanarak WhatsApp’ta daha büyük dosyalar veya belgeler paylaştığınızda, tüketilen veri miktarı hızla artabilir, bu nedenle benzer durumlardan kaçınmak ve mobil veriden tasarruf etmek için bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanızı öneririz. Daha büyük belgeleri paylaşma özelliğini duyuran sunum sayfası geliştirilme aşamasındadır ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacaktır.

Bu arada WhatsApp, belge başlığı, daha uzun grup konuları ve açıklamaları, 100’e kadar medya paylaşma yeteneği ve avatarlar olmak üzere dört yeni özellik duyurdu. Bu özellikler, Android için WhatsApp’ın en son sürümünü Play Store’dan yükleyen tüm kullanıcılar için kullanıma sunuldu.

Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla WhatsApp, Play Store’da yeni bir değişiklik günlüğü yayınladı ve WhatsApp’ın en son güncellemesini yükleyen herkes için nihayet kullanılabilir olan yeni özelliklerden bahsetti.