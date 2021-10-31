Xbox Game Pass’te Yer Alan 10 Korku Oyunu

Cadılar Bayramı geldi. Ülkemizde de özellikle Cadılar Bayramı bir kesim tarafından benimsenmiş ve yaygınlaşmış durumda. Korku temasıyla fazlasıyla ilginç bir bayram olan Cadılar Bayramı’nda konsepte uymak isteyenlere de Xbox Game Pass platformunda yer alan 10 farklı korku oyununu bu yazımızda öneriyoruz.

Cadılar Bayramı’nı kutlasın veya kutlamasın iyi bir korku oyunu bir çok insan için heyecan verici bir aktivite olabilir. Özellikle ülkemizin şartları ve oyunların geldikleri fiyat seviyeleri düşünüldüğünde de Xbox Game Pass gibi servislerin değerini oyuncular olarak daha iyi anlıyoruz. O sebeple de Xbox Game Pass abonesiyseniz ve bu Cadılar Bayramı’nı bir korku oyunu oynarak kutlamak istiyorsanız bu oyunlara mutlaka göz atmalısınız:

(An itibariyle yer alsa da gelecekte bu oyunların Xbox Game Pass’ten kaldırılabileceğini de not olarak düşelim.)

Back 4 Blood

Zombiler artık fazlasıyla üretilen zombi temalı filmler, diziler ve içerikler sebebiyle artık çoğu insana fazla korkutucu gelmiyor olabilir. Ama yine de bu ay içerisinde çıkış yapan Back 4 Blood zombileri korkunç hale getirmeyi başarmış. Bir dönemin efsanesi Left 4 Dead oyununun devamı niteliğindeki bu oyun oyuncular tarafından da beğeni topladı.

The Medium

The Medium, tam bir klasik korku oyunu öğeleri barındırıyor. Korkunç ortamlar ve bulmacalardan hoşlanıyorsanız bu oyun tam size göre olabilir. Yine de oyun içerisinde mideleri zorlayan rahatsız edici görüntülerin de mevcut olduğunu belirtelim.

Dead Space 1, 2, 3

Dead Space üçlemesi uzayda korku temasını benimsemiş efsane oyun serilerinden bir tanesidir. Özellikle yaşattığı gerilim ile bu oyunun sizi koltuğunuza sabitleyeceğine şüphe yok. 3. oyun ilk ikisinin gölgesinde kalmış olsa da serinin tüm oyunları iyidir.

The Evil Within 1,2

Hayatta kalma ve korku türündeki Evil Within serisinin iki oyunu da güzeldir. Resident Evil 4 oyununu fazlasıyla anımsatır. Üstelik bu tesadüf de değil. RE4 de dahil olmak üzere Resident Evil serisinden bir kaç oyunun yönetmeni konumundaki Shinji Mikami, Evil Within oyununda da yönetmen koltuğundaydı. Devam oyununun da idari yapımcılık görevini üstlenmişti.

Doom 3

Doom 3’ün sevilmeyen yönlerinin olduğu bir gerçek olsa da oyunun kendine has özelliklerini de göz ardı edemeyiz. Oyun, gölgeleri ve karanlıkları çok iyi kullanıyordu. Bu gölgelerde çeşitli şeytani yaratıklar ve canavarlar saklanıyordu. Ayrıca oyunun ses dizaynı da oyunun içeriğiyle paralel bir şekilde rahatsız ediciydi (iyi açıdan). Eğer gerçekten korkmak istiyorsanız Doom 3 iyi bir seçenek olabilir.

Resident Evil 7

Gerçekten korkunç ve rahatsız edici bir oyun arıyorsanız Resident Evil 7 bu tarz oyunların başlarında gelir. Ortamlar, karanlık atmosfer, karakterler gerçekten aşırı rahatsız edici seviyede. Bu oyunun bu alanda bir şaheser olduğundan hiç bir şüphe yok.

Alien: Isolation

Bir uzaylı ne kadar korkunç olabilir? İşte bu oyun size bu sorunun cevabını ağır bir şekilde öğretiyor. Bir uzaylıdan ne kadar korkabileceğinizin sınırlarını yaşatıyor size. Devasa bir uzay gemisinde sadece saklanıp bir sonraki çıkışa koşmanız gerekiyor bu oyunda. Her adımınızı dikkatli atmalısınız. Başarılar.

Dead By Daylight

Arkadaşlarla birlikte oynanacak bir korku oyunu mu arıyorsunuz? O zaman bu oyuna bir bakabilirsiniz. Bu oyunda hayatta kalmaya çalışan dört kişi ortaklaşa çalışarak küçük bir haritadan kaçmaya çalışıyor. Onların hepsini öldürmek isteyen ise aşırı güçlü ve çeşitli özelliklere sahip bir katil var. Kaçmak, saklanmak ve katili tuzağa düşürmeye çalışmak bu oyunun bir parçası.

Outlast 2

İlk Outlast oyunu korku alanında liderlik koltuğuna aday bir oyundu. Bir çok oyuncu bu oyuna bayıldı. İkinci oyun ise korku seviyesini alarak çok daha yukarıya çıkardı. Ve çoğu insanın oynamaya cesaret edemeyeceği bir yere koydu. Peki sizin bu oyunu oynamaya cesaretiniz var mı?

Alan Wake American Nightmare

Yıllar boyunca Alan Wake serisi korku türünde ikonikleşmiş bir seri haline geldi. Alan Wake American Nightmare ise Alan Wake oyunları arasında belki de en ikonik olanı.