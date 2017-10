Xbox Game Pass’e Yeni Oyunlar Ekleniyor!

Kasım ayında Xbox Game Pass ile ücretsiz olarak edinilebilecek olan oyunlar Microsoft tarafından açıklandı.

Ülkemizde sayıları az olsa da sevilen oyun konsollarından biri olan Xbox’ın aylık ödeme yöntemi ile ücretsiz oyun kütüphanesi sunduğu Game Pass sistemine 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yepyeni oyunlarekleniyor.

Açıklanan listeye göre Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Halo Wars Definitive Edition, Resident Evil HD, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The World of Van Helsing: Deathtrap, Mega Man 9 ve Sky Force Anniversary oyunları eklenerek skalayı genişleten Xbox, yeni konsolu One X çıkmadan sayıyı da arttırmayı hedeflemiş.

Ülkemizde bu sisteme aylık 29TL ödeme karşılığında dahil olabileceğiniz sistemde sevilen oyunlardan Halo 5: Guardians, Payday 2 ve NBA 2K16 gibi oyunlar bulunurken ilgi çekici oyunların az olması eleştiriliyordu. Bu yeni eklenen oyunlar ile eleştirileri kırmayı hedefleyen Microsoft, bakalım önümüzdeki aylarda hangi oyunları bu sisteme ekleyecek hep beraber göreceğiz.