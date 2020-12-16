Xbox Game Pass PC için planlanan EA Play eklemesi ertelendi!

2021‘in sonlarına doğru tanıtılması beklenen yeni nesil Range Rover, casus kameralara yakalandı. Jaguar Land Rover (JLR) Grubu‘nun MLA mimarisini kullanması beklenen araç, kış testleri esnasında görüntülendi.

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MLA mimarisi, şirketin yapacağı her türden araca uygun ve bir miktar elektrifikasyona yatkın bir yapı. Bu yapının tamamen elektrikli, hafif hibrit ve yeni Jaguar XJ gibi araçlarda görülmesi bekleniyor.

Bazı dedikodulara göre yeni nesil Range Rover’da, BMW‘den alınan 4.4 litrelik bir V8 yer alacak. Tabi bu motorun hafif hibrit bir sisteme sahip olacağı söyleniyor. Porsche Cayenne Hybrid gibi elektrikli SUV’ların giderek popüler olduğunu düşünürsek, yeni Range Rover’ın nasıl bir cevapla geleceğini görmek oldukça heyecan verici. Ayrıca bazı söylentilere göre Land Rover, elektrikli araç pazarında rekabet için ayrı bir model üzerinde çalışıyor.

Yeni Range Rover’a ait prototipleri görenler, düşük hızlardaki manevra ve dengeye yardımcı olan dört tekerlekten yönlendirme sisteminin olduğunu söylüyor.

JLR’nin araçta ağır kamuflaj tercih etmesinden mütevellit, tasarım konusunda bir şey söylemek zor. Velar ile başlayan yeni tasarım felsefesinin, en son nesil Evoque‘da gördük. Haliyle bu felsefenin yeni Range Rover’da da görülmesi bekleniyor. Tabi araziye daha yatkın bir çizgide olacak şekilde.

Yeni mimari için oldukça büyük yatırımlar yapan JLR’nin geleceğinin, biraz da yeni Range Rover’ın başarısına bağlı demek mümkün. Çünkü bir süre önce CEO Mary Barra, elektrikli araçlara geçişte GM‘in klasik araçları elektriklendirerek başarı yakalamasının örnek alınası olduğunu söylemişti. Yani JLR, elektrikli araçlara geçişte kült modelleriyle karşımıza çıkabilir.

Kaynak: Carscoops