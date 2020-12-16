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Xbox Game Pass PC için planlanan EA Play eklemesi ertelendi!
Xbox Game Pass PC abonelerini üzecek bir haber ortaya çıktı. Son gelişmelere göre EA Play eklemesi 2021 yılına kadar ertelendi
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Xbox Game Pass PC aboneleri bir müddet daha beklemek zorunda kalacak!
Xbox Game Pass sistemi oyun dünyasında son dönemde oldukça popüler olan bir sistem olarak bizleri karşılıyor. Microsoft’un geliştirdiği ve aylık ödeme sayesinde oyunculara yüzden fazla oyun vadeden sistem, fiyat performans açısından oldukça takdir edildi. Xbox oyun konsollarına çıkan özel oyunların dahi yer aldığı abonelik sistemi, platformlara göre ayrıştırılmakta. PC kısmında oldukça fazla abonesi olan sistem, EA Play kütüphanesini bünyesine katmaya hazırlanıyordu. Ancak görünüşe göre oyuncuların merakla beklediği ekleme bir süre daha bizleri bekletecek gibi gözüküyor.
Quick update: To ensure a great experience for everyone, EA Play will not be launching on PC with Xbox Game Pass until 2021.
more info: https://t.co/qiTVRE2bRN
— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 15, 2020
Normal şartlarda sorunsuz bir şekilde 15 Aralık tarihinde eklenmesi beklenen EA Play kütüphanesi, ne yazık ki 2021 yılına kadar kesin olarak PC abonelerine sunulmayacak. Konsol tarafında aylar önce sunulan kütüphanenin tam olarak neden ertelendiği konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak istediklerini belirten Xbox cephesi, EA Play kütüphanesinin tam olarak ne zaman ekleneceği konusunda da kesin bir tarih vermedi. Konsol oyuncularını etkileyen bir durum şu an için ortaya çıkmazken, PC oyuncuları ne yazık ki bir süre daha sabretmek zorunda kalacaklar.
Genel
Yeni nesil 2022 Range Rover, kamuflajlı olarak görüntülendi
2021‘in sonlarına doğru tanıtılması beklenen yeni nesil Range Rover, casus kameralara yakalandı. Jaguar Land Rover (JLR) Grubu‘nun MLA mimarisini kullanması beklenen araç, kış testleri esnasında görüntülendi.
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MLA mimarisi, şirketin yapacağı her türden araca uygun ve bir miktar elektrifikasyona yatkın bir yapı. Bu yapının tamamen elektrikli, hafif hibrit ve yeni Jaguar XJ gibi araçlarda görülmesi bekleniyor.
Bazı dedikodulara göre yeni nesil Range Rover’da, BMW‘den alınan 4.4 litrelik bir V8 yer alacak. Tabi bu motorun hafif hibrit bir sisteme sahip olacağı söyleniyor. Porsche Cayenne Hybrid gibi elektrikli SUV’ların giderek popüler olduğunu düşünürsek, yeni Range Rover’ın nasıl bir cevapla geleceğini görmek oldukça heyecan verici. Ayrıca bazı söylentilere göre Land Rover, elektrikli araç pazarında rekabet için ayrı bir model üzerinde çalışıyor.
Yeni Range Rover’a ait prototipleri görenler, düşük hızlardaki manevra ve dengeye yardımcı olan dört tekerlekten yönlendirme sisteminin olduğunu söylüyor.
JLR’nin araçta ağır kamuflaj tercih etmesinden mütevellit, tasarım konusunda bir şey söylemek zor. Velar ile başlayan yeni tasarım felsefesinin, en son nesil Evoque‘da gördük. Haliyle bu felsefenin yeni Range Rover’da da görülmesi bekleniyor. Tabi araziye daha yatkın bir çizgide olacak şekilde.
Yeni mimari için oldukça büyük yatırımlar yapan JLR’nin geleceğinin, biraz da yeni Range Rover’ın başarısına bağlı demek mümkün. Çünkü bir süre önce CEO Mary Barra, elektrikli araçlara geçişte GM‘in klasik araçları elektriklendirerek başarı yakalamasının örnek alınası olduğunu söylemişti. Yani JLR, elektrikli araçlara geçişte kült modelleriyle karşımıza çıkabilir.
Kaynak: Carscoops
Genel
Nvidia RTX 2060 ve 2060 Super üretimini durduruyor
Nvidia, son dönemlerde stok sorunlarıyla boğuşuyor. Bu sorunları aşmak isteyen şirket, Turing mimarisi kullanan RTX 2060 ve RTX 2060 Super ekran kartlarının üretimini durduruyor. Şirket, elindeki bütün kaynakları yeni nesil Nvidia RTX 3000 serisine yoğunlaştıracak.
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Nvidia RTX 3000 stok sorunu
Nvidia RTX 3000 kartları, bundan birkaç ay önce çıkışını yaptı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kartlar, adeta fiyat performans tanımının sözlükteki karşılığı konumunda. Nvidia’nın, yeni kartlarıyla ilgili yaşadığı en büyük sorun ise stok. Covid-19 nedeniyle yavaşlayan üretim hızları, fırsatçı stokçularla birleşince ortaya inanması güç senaryolar çıkıyor. Ekran kartlarını, standart satış fiyatından alan bu fırsatçılar daha sonra ellerindeki ürünleri Amazon, eBay gibi platformlarda değerinin çok üstüne satıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Nvidia, çareyi üretim tesislerinde değişim yapmakta buldu.
Üretim duruyor
Stok sorunlarını çözmek isteyen Nvidia, ilk RTX serisinin giriş seviyesi kartları olan RTX 2060 ve RTX 2060 Super serisi ekran kartlarının üretimini durduruyor. Bu kartların üretimi için kullanılan tüm kaynaklar, Nvidia RTX 3000, serisine aktarılacak. Overclockers.ru tarafından ortaya atılan iddiaya göre, hali hazırda üretilmiş bütün kartlar satılmış durumda. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Son nesilde RTX 2060 ekran kartları, oldukça satın alınabilir seçenekler olsa bile, yeni nesille beraber oyuncular için 3070 gibi kartlar makul bir fiyata daha fazla şey sunuyor.
Herkes aynı sorunu yaşıyor.
Yaşanan sorun sadece Nvidia RTX kartlara özel değil. AMD de yeni nesil Radeon ekran kartlarını tüketiciyle buluşturmakta aynı sorunları yaşıyor. Hatta Sony ve Microsoft bile, yeni nesil oyun konsollarında stok sorunlarıyla karşı karşıya. Olaydan oldukça bıkmış olan tüketiciler, bu ürünlerden birine sahip olmak isterse ya perakendeciler önünde günlerce sıra beklemek, ya da karaborsa üzerinden değerlerinin çok üzerinde fiyatlar ödeyerek satın alım yapmak zorunda kalıyor. Umarız yaşanan sorunlar çok kısa süre içerisinde çözülür ve dünyanın her yerindeki kullanıcılar bu ürünlere kolaylıkla erişim sağlar.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Pinterest, politikasını şikayetlerden sonra yeniledi
Pinterest, görüntü paylaşım özelliği içeren, görsellerin paylaşıldığı bir sosyal ağ. Yaklaşık 400 milyonu aşkın kullanıcısı var. Bunun yanında 1600 çalışanı var ve çalışanlar son zamanlarda, özellikle firmanın taciz ve misilleme dahil olmak üzere, bazı şikayetlerde bulundular.
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Pinterest, beş aylık araştırmaya başladı!
Şirket, sahip olduğu kültüre ilişkin geçtiğimiz Çarşamba beş ay önce başlattığı araştırma hakkında bir rapor yayınladı. Bu araştırmada ele alınan temel konular var tabiki. Başlıca taciz ve ayrımcılık konulu olan araştırma, hukuk firması olan Wilmer Hale tarafından yürütülüyor. Bu sorunları çözmeyi amaçlayan firma, şirketin özellikle çalışanlarını anlayabileceği “ombudsman” ofisinin kurulmasını tavsiye ediyor. Yaptığı araştırma sonucunda Wilmer Hale, toplam 350 çalışanla konuştu ve sorunun temeline inmeye çalıştı. Şirket yönetim kurulu, Çarşamba günü çalışanlarla paylaşılan ve şirketin web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanan neriyi oybirliğiyle kabul etti.
Ombudsman, bir şirketteki sorunları, şikayetleri ve teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve buna çözüm bulup iki tarafı da tatmin edici cevaplar veren kişidir.
Geçtiğimiz aylarda şirket çalışanları, şirket hakkında yaptığı şikayetlerle gündeme gelmişti. Bu şikayetlerden bazıları, şirketin aleyhinde dava açılmasına sebep oldu. Hafta başında , eski COO Francoise Brougher, Pinterest’e bir cinsiyet ayrımcılığı davası açtı ve bu dava sonucunda şirket, Brougher ve avukatlarına 20 milyon dolar ödedi. Bunun yanında, teknolojide yetersiz görülen gruplara 2,5 milyon dolar ödedi. Wilmer Hale, şirket için daha fazla dava açılmasını önleyecek gibi duruyor. Ayrıca şirket, üstüne aldığı sorumluluğu da bir an önce üstünden atmayı bekliyor.
Oluşturulan rapor, Pinterest’in geleceği için önem taşıyor
Yayınlanan rapor, “Buraya Nasıl Geldik” başlıklı bir bölümle başlıyor. Daha önce politika ekibinde olan iki şirket çalışanı, Ifeoma Ozoma ve Aerica Shimizu, Haziran ayında şirketteki ırkçılık ve cinsiyetçilik hakkında konuşmuştu. Bu rapora göre şirket, çalışanlarının şikayetlerini sürekli olarak takip etmek için merkezi bir işyeri araştırma ekibi kurmalı. Rapor birçok sonuçla beraber şirketin izleyeceği yol hakkında önemli tavsiyelerini de belirtti ve tavsiyelerini şu şekilde açıkladı: İşyeri sorunları araştırmalı ve kapsamlı olmalıdır. Bunun yanında açık ve standart prosedürler takip edilmeli ve özenle yürütülmelidir.
Ek olarak rapor, çalışanlarının sorununu gidermek için “sorun giderme ekibi” kurulması çağrısında bulunuyor. “Olası bir durumda şirket, oluşan sorunu kendi içinde çözmeli ve bu sorunun kime iletilmesi gerektiğini de bilmelidir.” şeklinde devam ediyor.
Çalışanlardan bazıları, şikayetleri arasına alkol ve uyuşturucu politikasının olmamasını da eklemişti. Raporda böyle bir politikanın olmayışı, alkol kullanmayan çalışanların iş etkinliklerinde kendilerini rahat hissetmemesine yol açmış. Bu şikayet sonrasında şirket, çalışanlarının kendini rahat hissetmesi ve yönetimsel davranışlarını geliştirmeleri açısından, bu politikayı geliştireceğini duyurdu.
Bu öneriler gibi bir çok öneriyi içinde barındıran rapora karşılık bir şirket çalışanı şunları söyledi, “Şirketimiz, Yönetim Kurulu Özel Komitesi tarafından önerilen değişiklikleri yapmaya kararlıdır. Çalışanlarımıza değer veriyoruz ve uygulamamızın herkes için çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı ortam oluşturmak için sorumluluğumuzu biliyoruz.”
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