Bugün itibariyle okullar kapanıyor ve öğrenciler yaz tatiline giriyor. Okulların kapanması demek karne almak demek. Karne almak ise tabiki karne hediyesi anlamına geliyor. Öğrenciler, bir sene boyunca büyük emek verdikleri derslerinin karşılığını teknolojik karne hediyesi ile taçlandırmak istiyor.

Bununla birlikte, bu hafta sonu bizim için çok büyük öneme sahip babalarımızın günü. Babalar günü için alınabilecek bir çok teknolojik hediye bulunuyor.

Bu iki özel gün bir araya gelmişken MediaMarkt’tan hediye almadan olmaz! Sizin için hem babalara, hem de öğrencilere karne hediyesi olarak alınabilecek hediyeleri seçtik.

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