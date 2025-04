Xbox Game Pass kullanıcıları her ay yeni yapımlarla sevindirilmeye devam ederken, bazı oyunların da servis dışı kalması kaçınılmaz oluyor. Microsoft, popüler oyun abonelik servisi Xbox Game Pass için bu ay eklenecek ve platformdan ayrılacak oyunları açıkladı. İşte Nisan 2025 Xbox Game Pass eklenecek ve çıkacak oyunlar!

Nisan 2025 Xbox Game Pass eklenecek ve çıkacak oyunlar neler? İşte liste!

Xbox Game Pass kütüphanesinden hangi oyunlar kaldırılacak? 15 Nisan 2025 tarihinde Xbox Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar arasında Coral Island ve Kona gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

İşte Xbox Game Pass çıkacak oyunlar:

Botany Manor

Coral Island

Orcs Must Die! 3

Turbo Golf Racing

Homestead Arcana

Harold Halibut

Kona

Xbox Game Pass sadece ayrılıklarla değil, yeni oyunlarla da gündemde. Xbox Game Pass kütüphanesine hangi oyunlar eklenecek? 3 Nisan’dan itibaren Borderlands 3 Ultimate Edition, All You Need is Help ve Still Wakes the Deep gibi yapımlar servise dahil oldu.

İşte Xbox Game Pass eklenecek oyunlar:

All You Need is Help (Konsol) – 3 Nisan 2025

Borderlands 3 Ultimate Edition (Cloud, Konsol ve PC) – 3 Nisan 2025

Wargroove 2 (Konsol) – 3 Nisan 2025

Still Wakes the Deep (Xbox Series X/S) – 3 Nisan 2025

South of Midnight (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) – 8 Nisan 2025

Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (Konsol ve PC) – 8 Nisan 2025

Commandos: Origins (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) – 9 Nisan 2025

Blue Prince (Cloud, PC ve Xbox Series X/S) – 10 Nisan 2025

Hunt Showdown 1896 (PC) – 15 Nisan 2025

Xbox Game Pass bu ay hem ayrılıkları hem de heyecan verici yeni oyunlarıyla konuşuluyor. Eğer siz de oyun kütüphanenizi güncel tutmak ve favori oyunlarınızı kaçırmamak istiyorsanız, bu değişimleri yakından takip etmekte fayda var.

