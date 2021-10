Xbox Game Pass Ekim’de Yeni Oyunlarla Zenginleşiyor

Ekim ayı Game Pass için iyi geçecek gibi gözüküyor. Büyük ve önemli oyunlar bu ay platforma eklenecek. Ancak bazı güzel oyunlar da ne yazık ki platformdan çıkartılıyor.

Önce iyi haberden başlayalım. Bu ay çıkacak ve oyuncular tarafından heyecanla beklenen Back 4 Blood çıktığı gün Game Pass üzerinde de yerini alacak. Game Pass üyeleri ücretsiz olarak bu oyuna erişebilecek. Bunun yanında Destiny 2: Beyond Light gibi önemli oyunlar da platforma eklenecek. İşte Ekim ayında Game Pass üzerinde yerini alacak tüm oyunların listesi:

Ekim 7

Visage(Cloud, Console, PC)

The Procession to Calvary(Cloud, Console, PC)

Ekim 12

Back 4 Blood(Cloud, Console, PC)

Destiny 2: Beyond Light(PC)

Ekim 14

Ring of Pain(Cloud, Console, PC)

The Riftbreaker(Cloud, Console but next-gen only, PC)

Ekim 15

The Good Life(Cloud, Console, PC)

Eklenen oyunlara genel olarak bakıldığında listenin düzgün olduğu farkediliyor. Bu ay Xbox Game Pass üyeliğini devam ettirmek için kesinlikle iyi sebepler sunuyor. Bunların başını da tabi ki Back 4 Blood çekiyor. Oyun, zamanın popülerinden Left 4 Dead oyununun konseptini benimsiyor. Zombilerin ele geçirdiği bir dünyada arkadaşlarımızla birlikte çeşitli görevleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ağustos ayında beta testi yapılan oyun oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Ayrıca yine bu ay çıkacak olan The Riftbreaker da strateji türünü sevenlerin mutlaka bakmasını tavsiye ettiğim bir oyun.

Şimdi gelelim kötü habere. Ne yazık ki bu ay bazı sevilen ve iyi oyunlar Game Pass platformuna veda ediyor. Genel olarak listede sevdiğimiz oyunlar göze çarpsa da en azından bunlar pahalı oyunlar değiller ve tekli oyunculu yapıları sebebiyle bir çoğunuzun muhtemelen oynadığını da tahmin ediyorum. Bu ay Game Pass’tan ayrılan oyunların listesi de şu şekilde:

Gonner2(Cloud, Console, PC)

Heave Ho(PC)

Katana Zero(Cloud, Console, PC)

ScourgeBringer(Cloud, Console, PC)

Tales of Vesperia HD(Console, PC)

The Swords of Ditto(PC)

Listede Katana Zero, ScourgeBringer gibi önemli isimler göze çarpıyor. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Tales of Arise ismiyle yeni oyunu çıkan Tales serisinin eski oyunu Tales of Vesperia da platformdan ayrılıyor. Belki Game Pass bu hamleyle yeni oyunu getirebilmek için yer açıyor olabilir. Bu oyunları da oynamadıysanız ki özellikle Katana Zero kesinlikle tavsiye edilir, zamanınız daralıyor. 15 Ekim itibariyle bu oyunlar artık Game Pass üzerinde bulunmayacak. Elinizi çabuk tutun.