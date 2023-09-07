Microsoft, Xbox için Eylül ayında büyük bir güncelleme sunuyor. Bu güncelleme, bir dizi heyecan verici özellik içeriyor, bunlar arasında Değişken Yenileme Hızı (VRR), Sesli Raporlama ve Discord akışı gibi çok sayıda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir: PS Plus Zam Haberi Ortalığı Çalkaladı!

Discord, oyun sesli sohbeti platformu olarak bilinir ve artık bu güncelleme ile Xbox kullanıcıları da konsoldan oyunlarını sesli kanalda yayınlayabilirler. Önceden, Discord’da sadece PC üzerinden bu özelliği kullanmak mümkündü.

Güncelleme şunları içeriyor:

Değişken Yenileme Hızı (VRR): Bu özellik, TV veya monitörün yenileme hızını içeriğin kare hızına otomatik olarak ayarlamanıza olanak tanır. Bu sayede daha sorunsuz ve hassas bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz. VRR’yi etkinleştirmek istemeyen kullanıcılar, Genel > TV ve Ekran Seçenekleri > Video bölümüne gidip açılır menüyü “Kapalı” olarak seçerek bu ayarı devre dışı bırakabilirler. Xbox Üzerinden Discord Yayını: Discord hesabınızı Xbox ile bağlayarak artık Xbox konsolunuzdan oyun yayını yapabilirsiniz. Bunun için Discord hesabınızı bağlamanız ve Xbox konsolunda bir ses kanalına katılmanız gerekiyor. Ardından “Oyununuzu Yayınlayın” seçeneğini kullanarak yayına başlayabilirsiniz. Ödüller Sekmesi: Xbox kullanıcıları artık ödüllerini kullanmayı daha kolay bulacaklar. Xbox düğmesine basarak Profil ve Sistem’i seçip Ödüllerim’i bulabilirler. Ödülleri doğrudan bu seçenekten kullanabilirler. Katılma İsteği: Arkadaşlarınızdan oyun oturumlarına katılmalarını isteyebileceğiniz bir seçenek sunar. Arkadaşlarınıza katılma isteğinizin bildirimini alacaklar ve buna oyun daveti, parti daveti veya mesaj yoluyla yanıt verebilecekler. Sesli Raporlama: Temmuz ayında Xbox, oyuncuların Xbox topluluk standartlarını ihlal ettiğine inandıkları oyun içi ses olaylarının 60 saniyelik video kliplerini kaydetmelerine ve bu kanıtları güvenlik ekibine göndermelerine olanak tanıyan bir sesli raporlama özelliği duyurdu.

Bu güncelleme, Xbox kullanıcılarının oyun deneyimini daha da zenginleştirmek için bir dizi kullanışlı özellik de sunuyor. Bakalım PlayStation cephesi bu güncellemeye nasıl karşılık verecek? Bekleyip göreceğiz.